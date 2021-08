Aurora Ramazzotti ha condiviso con i fan le coccole più belle mai ricevute: i baci si sono sprecati all’interno delle recenti Instagram stories

L’estate trascorsa da Aurora Ramazzotti ha indubbiamente elettrizzato i suoi numerosi seguaci. La conduttrice, che sta per lanciarsi in una nuova avventura televisiva su Italia 1, si è presa diverse settimane di pausa per godersi a pieno la bella stagione. In compagnia delle amiche, la Ramazzotti ha soggiornato presso la favolosa Ibiza, mentre con il fidanzato Goffredo Cerza la modella si è goduta alcuni giorni di vacanza in Grecia. Quest’oggi, domenica 22 agosto, Aurora ha ripreso gli allenamenti in palestra, come documentato tramite le Instagram stories. Proprio negli ultimi video condivisi, la Ramazzotti si è scambiata delle coccole dolcissime con qualcuno di inaspettato.

Aurora Ramazzotti, per lei le coccole più belle, baci che lasciano il segno – FOTO

“Primo allenamento dopo le vacanze fatto. Una sofferenza mica da poco“: questa la didascalia che si legge in una delle recenti Instagram stories di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker, direttamente dalla palestra, ha scattato una foto che ha messo in mostra il suo fisico sportivo e tonico. Alla conduzione di “Mistery Land”, il nuovo programma che la vedrà lavorare al fianco di Alvin, la modella non potrà che incantare i telespettatori con la propria bellezza.

Tornata solo di recente dalle sue lunghissime vacanze, la Ramazzotti ha potuto ricongiungersi con qualcuno di davvero speciale: la sua gattina Saba. Aurora, che tiene sempre aggiornati i suoi fan, ha postato una serie di video che la raffigurano mentre coccola e bacia dolcemente l’animale, che tanto le era mancato. “Finalmente siamo riunite, come faccio senza di te? Ti amo troppo Saba“, diceva la Ramazzotti nelle clip, accarezzando e coccolando con trasporto la gattina.

“E’ cresciuta e si è ingrassata“, ha spiegato la conduttrice ai fan, sollevando la gattina e stringendola a sé con tenerezza. Dal giorno in cui la piccola Saba è entrata nella sua vita, Aurora non ha avuto occhi che per lei.