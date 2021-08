Ci prepariamo a salutare la stagione calda? Non siamo ancora pronte a farlo, ma i jeans indossati dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni sono perfettamente in linea anche con le tendenze Autunno 2022.

Tornano i jeans strappati: e se lo dice l’icona di stile Chiara Ferragni, non abbiamo voce in capitolo.

A quanto pare, l’ultima lezione in fatto di fashion che ci lancia la bionda imprenditrice digitale riguarda un capo che avevamo ormai riposto nell’armadio e lasciato invecchiare.

In realtà, dobbiamo prepararci a farlo rinascere dalle tenebre delle nostre collezioni più vecchie o posizionarlo ai primi posti delle nostre wishlist. La stagione in corso e quella a cui stiamo per dare il benvenuto prevedono infatti il jeans strappato come capo must. Chi l’avrebbe mai detto? Si sa, la moda va e la moda torna.

Non c’è mai stata alcuna stagione che non abbia visto primeggiare un modello di jeans. E al denim è sempre stato trovato un posto, dalle vetrine alle sfilate. Ebbene, chi non è ansioso di scoprire com’è esattamente il jeans tendenza Autunno Inverno 2021 2022?

Abbiamo già attentamente studiato quello sfoggiato da Chiara Ferragni su Instagram e possiamo ben dire che rappresenta quel tocco vintage che rompe i canoni della moda attuale. Infatti, passiamo dal formato lineare con colori tenui e basici ad un’alternativa che spezza la routine e si circonda di un’atmosfera punk-rock.

Chiara Ferragni svela il jeans tendenza Autunno Inverno 2021 2022: welcome back vintage!

Lo abbiamo conosciuto in tutte le varianti possibili ed immaginabili: il jeans ha primeggiato nel mondo del fashion per anni e anni. E sembra proprio che ancora non possiamo rinunciarvi: lo dimostrano i primi accenni delle tendenze della prossima stagione che prevedono un grande ritorno del modello strappato.

L’usura del jeans non giustifica il suo metterlo da parte: più è indossato, più la storia da raccontare è lunga. Proprio per questo lo shopping lascia spazio all’acquisto del denim già strappato, come quello indossato dall’influencer Chiara Ferragni in uno dei post più recenti sul social network fotografico.

Nella splendida villa di Porto Cervo, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia, Chiara Ferragni si mostra con un jeans strappato al ginocchio sulla gamba destra. Vita alta e tonalità chiara: un effetto vintage che ci lascia mentalmente ripercorrere la vita di questo preziosissimo evergreen.

Chiara ha abbinato il (nostro già preferito) jeans ad un top decisamente grintoso firmato Versace, con stampa marina e inserti gioiello sui toni dell’azzurro.

Ma quali altre possibili idee d’abbinamento possiamo trovare per indossare oggi questo fantastico modello? Un cardigan giallo limone, come suggerisce lei stessa, o un maglione oversize.

Risultato super cool garantito!