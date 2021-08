“Ballando con le stelle” sta per tornare, più di qualche personaggio storico però mancherà: di chi si tratta? Tutti i dettagli

“Ballando con le stelle” sta per tornare a fare compagnia il sabato sera su Rai 1 a milioni di italiani che non vedono l’ora di scoprire chi saranno le coppie della nuova edizione. Milly Carlucci è pronta a scendere in pista con la sua eleganza e finezza ad accompagnare giudici e concorrenti in questa meravigliosa esperienza.

Secondo alcune indiscrezioni, non mancheranno novità e tra queste è da poco spuntata una notizia sui social che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

“Ballando con le stelle”, una delle ballerine storiche non ci sarà: chi è ? – FOTO

I telespettatori si staranno chiedendo chi saranno i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” e intanto hanno appreso una notizia che ha lasciato tutti senza parole.

La ballerina storica del programma Veera Kinnuen non ci sarà, lo ha appena annunciato su Instagram con un post molto speciale.

“Aspettandoti! @salvatore.sm È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna @maaritjuselius e la zia @anastasia__kuzmina. Queste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia”.

La ballerina aspetta una bambina e insieme al suo fidanzato il judoka Salvatore Mingioia ha voluto condividere la bella notizia su Instagram con i suoi fan che non la vedranno alle prese con la trasmissione. Quest’anno la professionista dovrà vedere il programma da casa in dolce compagnia.

Intanto sotto al post non sono mancati messaggi di auguri da parte dello staff e di conoscenti e amici che non hanno perso occasione di congratularsi con la coppia di neo genitori. Tra questi, Alessandra Tripoli, diventata mamma lo scorso anno, Lucrezia Lando, Raimondo Todaro, Samuel Peron, Sara Di Vaira e tanti altri.