Emma Marrone non ha potuto più nascondere il suo segreto, è stata scoperta e quello scatto mostra chiaramente come stanno le cose.

Emma Marrone è una cantante molto apprezzata e stimata in Italia, si è imposta nel panorama musicale diversi anni fa, quando nel 2010 vinse lo show televisivo “Amici” condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

La carriera di Emma è stata un crescendo, non ha mai deluso le aspettative anche nelle competizioni canore internazionale, la sua grinta, la sua forza, la sua voce così graffiante ma allo stesso tempo calda, sono caratteristiche inconfondibili.

Emma è una persona molto attiva nel sociale, si batte per i diritti di tutti gli esseri viventi e più volte l’abbiamo vista prendere le difese dei più deboli. Dietro quella corazza da dura che si è costruita c’è un cuore gentile, buono ed altruista.

Le sue canzoni parlando di rinascita, di amore, di vita e per tantissimi suoi fan sono diventate le colonne sonore di una vita.

Emma beccata in compagnia di un ragazzo, chi sarà?

La cantante è stata fotografata dal settimanale Gente sotto il cielo di Capri in compagnia di un ragazzo biondo, Emma ha più volte sottolineato come fosse sentimentalmente libera, ma le cose non sembrano stare proprio così.

Sono ancora caldi giorni d’estate ed Emma se li gode fino in fondo, dovrà affrontare un anno davvero difficile a causa dei tantissimi impegni lavorativi, per cui si riposa finché può. Ha deciso di trascorrere qualche giorno in Campania tra Capri e Positano, in barca con lei è comparso un misterioso ragazzo biondo.

Con questa persona Emma è molto a suo agio e tra i due sembra esserci davvero del feeling. Gli scatti, pubblicati dal settimanale Gente, mostrano l’aitante ragazzo misterioso sedere dietro Emma quasi a volerla proteggere con il suo possente corpo. Alcune fonti vicine alla cantante hanno smentito questo possibile amore, ma l’atteggiamento dei loro corpi è troppo misterioso. Probabilmente ne vedremo delle belle.

Emma è una donna molto forte con le spalle belle larghe, a 37 anni di sicuro sa cosa vuole dalla vita e con chi lo vuole.