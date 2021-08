Jasmine Carrisi torna a far parlare di sè, piovono critiche per una posa in piscina davvero audace. Come ha reagito la ragazza?

Jamine Carrisi è la figlia del noto cantante Al Bano e di Loredana Lecciso. La ragazza fa parte di una grande famiglia allargata sia da parte del padre, sposato precedentemente con Romina Power dalla quale ha avuto quattro figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr, che da parte della madre, sposata precedentemente con Fabio Cazzato con il quale ha avuto Brigitta.

La bella e dolce ragazza ha iniziato a muovere i primi passi come cantante, attrice ed influencer nel mondo dello spettacolo, il suo primo singolo Ego sta avendo un successo stratosferico, in pochissimo tempo ha scalato le classifiche italiane.

Nel dicembre del 2020 ha partecipato insieme al padre come giudice di “The Voice Senior” riscuotendo un notevole successo. La carriera di Jasmine è appena iniziata e tutto sembra andare a gonfie vele.

Jasmine Carrisi vittima di insulti (non è la prima volta)

Jasmine Carrisi sta vivendo un momento davvero magico, la sua voglia di notorietà è alle stelle e la ragazza fa di tutto per mettersi in mostra. Molto spesso però la giovane ventenne è vittima di commenti cattivi ed insulti. Oggetto di discussione è stato il suo ultimo scatto.

Jasmine, fisicamente notevole e perfetta, si fotografa in piscina, in ginocchio con le gambe aperte si porta una mano sul viso. Lo scatto è davvero provocante, il bikini verde sembra scomparire tra le sue forme e l’acqua rende tutto così erotico.

La foto ad alcuni follower non è piaciuta affatto, “Che brutta posa per farsi notare” ha commentato qualcuno contrariato da quella posizione piccante, altri però hanno apprezzato. Jasmine su Instagram vanta 99,4 milioni di follower, decisamente un inizio col botto per una ragazza che ha appena avviato la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Jasmine è una bellezza particolare, senza tempo, il suo viso è perfetto ed in tantissimi sono innamorati di lei. L’influencer non ha risposto alle critiche in oggetto, ha continuato la sua giornata in piscina in totale relax.