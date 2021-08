“Sei pazzesca” Annalisa infiamma i fan, in rosso è strepitosa – FOTO

Annalisa stupisce ancora una volta i suoi fan che la seguono ovunque e non perdono occasione di ammirarla e ascoltare la sua musica

Per Annalisa l’estate 2021 è stata unica e indimenticabile. Movimento lento è in cima alle classifiche e i fan impazziscono per lei e la sua musica che fa scatenare chiunque la ascolti. Dopo il successo di “Sanremo 2021” con Dieci, la cantante ha deciso di dedicarsi completamente al suo pubblico e lo sta facendo nel modo giusto.

I follower su Instagram hanno superato un milione e mezzo e la star sta diventando sempre più popolare. Non sappiamo quali saranno i suoi prossimi progetti, ma una cosa è certa: adesso sta realizzando tutti i suoi sogni.

GUARDA QUI>>Eleonora Daniele, “i miei primi 45 anni” e li passa con una persona speciale – FOTO

Annalisa: lady in rosso, bollente e accattivante – FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO