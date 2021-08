“Top piedini” Fatima Trotta in shorts fa impazzire i fan, che bellezza – FOTO

Fatima Trotta lascia senza parole il web che la segue, l’ultimo post è strepitoso: la reazione dei fan è insolita

Si prospetta una stagione strepitosa per Fatima Trotta, l’attrice e conduttrice da tutti conosciuta per aver lavorato a fianco di big come Biagio Izzo. Nell’attesa di iniziare a lavorare, l’attrice si gode gli ultimi giorni di relax e vacanza e condivide su Instagram alcuni scatti che lasciano senza parole il web.

Sorriso raggiante, semplicità e naturalezza per Fatima Trotta che da sempre si contraddistingue per la sua spontaneità.

GUARDA QUI>>>Elettra Lamborghini e Ludovica Pagani insieme: posteriori rilevanti..La bionda: “Ma io sono timida..” – FOTO

Fatima Trotta: gambe scoperte e piedini unici – FOTO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO