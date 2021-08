“Ciro ha scelto proprio bene”. Jessica Melena: la bellezza mondiale di lady Immobile: un incanto – FOTO

Jessica Melena è la moglie del celebre calciatore della Lazio e della Nazionale. Ha un successo strepitoso anche su Instagram: bellissima in ogni scatto

I campionati Europei e Mondiali di calcio che si alternano di norma ogni due anni non sono solo l’occasione per godere delle prodezze atletiche dei nostri campioni preferiti. Infatti, grandi protagoniste diventano anche le cosiddette wags. Ma chi sono?

Il termine è un acronimo che indica, in inglese, le mogli e le fidanzate di famosi sportivi i quali, generalmente, fanno coppia con modelle, attrici e influencer che, di riflesso, godono durante le competizioni di fulgida popolarità. Wags sta per Wives And Girlfriends.

Una donna sicuramente non è passata inosservata durante Euro 2020 per la sua avvenenza fuori dal comune e per il fascino ammaliante è la moglie del capitano della Lazio Ciro Immobile: Jessica Melena. Scopriamo tutto su di lei.

Jessica Melena: fascino meditarraneo, sensuale e provocante

Capelli e occhi scuri, curve pericolose, un viso dai tratti perfetti, l’espressione molto dolce e un corpo decisamente invidiabile. Jessica Melena è una donna davvero bellissima.

É stata la roccia che ha sostenuto Ciro Immobile durante i campionati Europei 2020, arrivando a far laureare gli Azzurri campioni assoluti del vecchio continente.

Classe 1990, Jessica Melena è nata il 17 luglio a Bucchianico, in provincia di Chieti. Dopo il diploma ha scelto di frequentare l’Università di Scienze delle Investigazioni all’Aquila, partecipando contemporaneamente a diversi concorsi di bellezza.

Ha conosciuto il suo Ciro in un locale di Pescara mentre l’atleta militava nella squadra della città abruzzese. Da qual momento non si sono più lasciati. Si sono sposati nel 2014 e sono divenuti genitori di Michela, Giorgia e Mattia. Per Jessica la famiglia è tutto, tanto da scrivere quest’informazione in evidenza nella bio del suo profilo Instagram (Family First) insieme ai nomi dei suoi bambini e del suo celebre marito.

Sul popolare social network conta la cifra sbalorditiva di oltre 1 milione di follower, aumentati a dismisura proprio in seguito agli Europei. La Melena è dunque divenuta un’influencer super seguita al punto che diversi brand richiedono collaborazioni per sponsorizzare i loro prodotti di punta.

L’ultimo post condiviso riguarda proprio un’operazione si marketing per una nota marca di gioielli e orologi. Il primo piano è suggestivo, la profondità del suo sguardo rapisce.

“Ciro ha scelto proprio bene” – scrive qualcuno tra i commenti. Difficile dargli torto.