“Datemi dei sali minerali”, Barbara D’Urso si abbassa il costume proprio lì, è delirio – FOTO

Barbara D’Urso ha fatto venire la pelle d’oca nell’ultimo scatto via Instagram che ha convinto proprio tutti: che spettacolo.

La conduttrice della Mediaset, Barbara D’Urso ha fatto il pieno di likes nell’ultima pubblicazione via social.

La regina della rete ammiraglia, padrona assoluta delle vicende gossip e di cronaca rosa in Italia ha dato spettacolo, sovvertendo ogni pronostico alla vigilia.

Gli utenti del web si aspettavano il classico avvicendamento giornaliero delle donnine di Instagram, ma Carmelita è arrivata al momento giusto e ha rotto gli indugi, proprio come aveva fatto tempo fa in amore.

Nei mesi scorsi, la presentatrice partenopea era stata pizzicata in un noto ristorante milanese in dolce compagnia di Francesco Zangrillo. Chissà se quest’ultimo le avrà fatto compagnia anche nell’ultimo bagno in piscina. L’ennesima occasione in cui Barbara ha spiazzato ancora una volta tutti, nel segno di una bellezza eterna, che non conosce segni o ingiurie del tempo

Barbara D’Urso fa sognare i fan ad occhi aperti: ai limiti dell’illegale

