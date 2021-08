Wanda Nara, l’outfit della domenica è imprevedibile persino per l’appariscente showgirl. Spacco e scollatura, ed il web è subito in visibilio: seduzione irresitibile

Chiacchierata e dibattuta, ma certamente registrando un’esclusiva e ineguagliabile notorietà, Wanda Nara continua ad attirare l’attenzione sui social. Su Instagram registra 8 milioni di followers, dove condivide scatti accattivanti della sua prorompente sensualità, ma anche la tranquilla vita privata condivisa con il marito Mauro Icardi.

Sposato nel 2014 dopo la fine del matrimonio con Maxi Lopez, con il quale condivide ancora la crescita dei loro tre figli, ha costruito una splendida famiglia allargata, alla quale si sono aggiunte due figlie. Un percorso complicato, che l’ha resa bersaglio di diverse critiche a causa del triangolo amoroso che ha coinvolto i due calciatori.

Tema sul quale ha appena rilasciato inedite dichiarazioni, portando alla luce alcune sconosciute verità al magazine Confidenze. Tra queste, l’imperdonabile infedeltà del marito, per il quale aveva rinunciato alla sua carriera in Argentina, seguendolo in Italia. Una situazione che ha definitivamente incrinato il loro rapporto, portando la showgirl ad allontanarsi, fino ad innamorarsi di Mauro Icardi.

Dolci le parole riservate al marito, definito dall’argentina “un vero uomo“, dimostrando ancora una volta il sincero sentimento che li unisce. Un amore felice, come si evince dalla radiosità di Wanda Nara, che sta trascorrendo il fine settimana nella loro proprietà sul lago di Como.

Wanda Nara, l’outfit appariscente: strepitosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Come una vera diva, Wanda Nara posa su Instagram in un outfit estremamente originale ed affascinante. Con tante di cappello in paglia e maxi occhiali da sole scuri, la showgirl condivide l’outfit selezionato per la sua gita domenicale a Como, dove possiede una casa da sogno proprio sul lago.

L’abito lungo si particolarizza dell’importante stampa, in un cocktail di fantasie imprevedibili ma efficaci. A pois, righe, fiori, e persino animalier, il vestito rispecchia l’eccentricità dell’indossatrice, che rende il look irresistibile. Spazzo e scollatura sono gli immancabili dettagli seducenti, ai quali si aggiunge la cintura che si stringe in vita, esaltandone la silhouette a clessidra.

“Sunday” è la semplice didascalia del post che ha conquistato un nuovo successo sui social, con il quale si riconferma un’indiscussa icona di stile per i fan: “Bomba”, “Divina”, “Perfetta”.