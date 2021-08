Emma Marrone: che Sogno Incredibile la tua mini bag GG!

Non poteva mancare Emma Marrone tra le icone di stile di fine stagione: la cantante sfoggia la (mini) it-bag che darà il benvenuto alle collezioni Autunno-Inverno 2021-2022.

Mentre ringraziamo Emma per aver composto la colonna sonora di tutta l’Estate ed averci fatto ballare in ogni nostra pazza summer night, osserviamo anche le sue ultime scelte in fatto di stile.

Non possiamo tralasciare che la cantante ha sfoggiato la it bag della prossima stagione: una mini firmata Gucci che saluterà l’Estate per lasciare ampio spazio alle nuove collezioni Autunno Inverno 2021-2022.

Quest’anno Emma ci è stata di grandissima ispirazione. Dagli stivali texani del video di Che Sogno Incredibile alla camicia bianca oversize, la cantante fiorentina non ha mai rinunciato a restare al passo con i tempi. Anche ora che si sta godendo le meritate vacanze resta allineata con le nuove tendenze e ci svela quale sarà l’accessorio must della prossima stagione.

Stiamo parlando della mini bag firmata Gucci che ruberà i cuori e conquisterà le vetrine nell’Autunno 2021. Osserviamola subito!

Emma Marrone: in vacanza con l’accessorio cult dell’Autunno 2021, la minibag di Gucci!

La prima scelta della cantante per una serata in barca.

La nostra (futura) borsa è stata la ciliegina sulla torta che ha completato un look comodo e trendy che prevedeva una semplice canotta nera e dei pantaloni a vita alta scampanati dal motivo animalier.

La mini bag di Gucci indossata da Emma è il modello GG Marmont e si distingue per il design mignon, la tracolla e la palette nera. Matelassé e motivo chevron: un grande classico della Maison italiana, già ossessione dell’Autunno 2021.

Caratterizzata dalla catena e chiusura a cerniera e decorata dall’iconica doppia G dorata, è disponibile in boutique al prezzo di 1100€.

Perfetta per qualunque look: un tocco di classe per completare gli outfit tanto casual quanto eleganti, dalla primavera all’inverno.

Grazie Emma, che sogno incredibile!