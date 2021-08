“Gli tirava di tutto”, rissa al Billionaire: cosa è successo a Flavio Briatore

Flavio Briatore è conosciuto da tutti come uno degli imprenditori più popolari del mondo, ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale?

Flavio Briatore nasce a Verzuolo nel 1950, diventa poi un imprenditore, dirigente d’azienda e dirigente sportivo. Tutti lo conoscono per i suoi locali notturni, il Billionaire è molto rinomato, per la sua amicizia con Silvio Berlusconi e in particolare per il suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci.

La storia con la conduttrice è durata circa tredici anni ed insieme hanno dato alla luce un bambino, Nathan Falco. Oltre a ciò cosa sappiamo sul grande Briatore? L’imprenditore sembra aver avuto molte donne, con alcune sono spuntati dei dettagli inediti.

Flavio Briatore e l’aneddoto su Naomi Campbell

A detta del gossip, Flavio Briatore ha avuto molte donne nella sua vita, Elisabetta Gregoraci è quella che però le ha strappato il cuore. I due si sono lasciati ma per amore del figlio sono rimasti in buoni rapporti e trascorrono molto tempo insieme, qualcuno pensa addirittura che ci sia ancora qualcosa.

Il giornalista e fotografo del Messaggero Salvatore Taverna, spesso in coppia con il re dei paparazzi Renato Barillari, ha raccontato alcuni momenti dell’imprenditore con altre donne, alcuni diventati aneddoti.

L’evento di maggior rilevanza è quello che riguarda Naomi Campbell. Spesso la modella è stata ospite al Billionaire a Porto Cervo di Briatore. “Ci sono sempre dei contratti firmati dietro. Ricordo Naomi che faceva la deejay nel locale di Briatore. Era sempre inc***ata con lui. – ha raccontato il giornalista – La vidi con i miei occhi che gli tirava di tutto, lattine di Coca, arance. Lui che si riparava con la spalliera del trono da vippaio”.

Poi continua: “Non si trattava però di sceneggiate per i fotografi, erano risse verissime. Naomi era famosa per come s’inc***a con tutti. La sua vittima preferita era il segretario”.

Insomma a Flavio Briatore le donne non sono mai mancate e l’imprenditore è molto rinomato per questo. Per non parlare dei suoi locali che spopolano di vip da ogni parte del mondo, Porto Cervo è ormai la sua seconda casa.