Dopo il successo del singolo estivo “0 Passi”, Deddy torna con un nuovo brano scritto da Rocco Hunt. Scopriamo il significato di “Pensa a te”

Finalista dell’ultima edizione di Amici, il giovane Deddy ha potuto finalmente realizzare il suo sogno ovvero quello di fare della propria passione un lavoro. Il suo brano “0 Passi“, presentato nel corso del talent, ha fatto parte della colonna sonora di questa estate ottenendo un grande riscontro. Il singolo, certificato disco di platino, è contenuto nel suo EP di debutto “Il cielo contromano“. Ma Deddy non si ferma e continua a lavorare sodo e a scrivere nuova musica. Impegnato negli ultimi mesi in studio di registrazione, ha voluto sorprende i fan rilasciando un nuovo brano.

LEGGI ANCHE -> “Damiano David lascia i Maneskin”, la risposta del cantante diventa virale

Il significato di “Pensa a te”, il nuovo singolo di Deddy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deddy (@sonodeddy)

Nonostante stesse raccogliendo i frutti del suo EP e del singolo estivo, Deddy ha voluto regalare ai suoi fan un nuovo brano. Si intitola “Pensa a te” ed è stato scritto da Rocco Hunt. Quest’ultimo ha dominato le classifiche con “Un bacio all’improvviso“, la seconda collaborazione con Ana Mena, e ha continuato a scrivere anche per altri artisti.

Il titolo del nuovo singolo di Deddy è un chiaro riferimento al significato della canzone: “Parla di noi, dell’estate, dell’amore per gli altri e dell’amore per noi stessi“. Un invito a dedicarsi alla propria persona dopo la fine di una relazione e a valorizzare il proprio essere a discapito di quello che potrebbero pensare gli altri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Amici 21”, l’annuncio della sua assenza spiazza tutti: “Nessuna trattativa”

“E voglio che stasera non cerchi il suo nome / Perché ti ha tradita e non merita amore / Fossi in te uscirei per andare a ballare / Scommetto che a parecchi li farai innamorare” canta il giovane che, quasi fosse un amico, dispensa consigli al pubblico in ascolto. Nel video ufficiale di “Pensa a te” la protagonista del brano è stata interpretata dall’attrice Greta Ragusa, nota per il suo ruolo nella serie SKAM Italia.

LEGGI ANCHE -> Adriano Celentano, ritorno in tv imminente: la serata che cambia la vita

Un periodo d’oro per Deddy che nella scuola di Amici aveva commosso il pubblico con la sua storia. Un ragazzo indipendente che non ha mai avuto davvero possibilità di studiare musica. Lo ha fatto da autodidatta e grazie al suo percorso all’interno del talent ha potuto realizzare il grande sogno, quello di diventare a tutti gli effetti un cantante.