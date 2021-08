Giulia De Lellis, la notizia che spiazza tutti: “Oggi sposi” FOTO

Oggi 23 agosto, Veronica, l’amatissima sorella di Giulia De Lellis, si è finalmente sposata. L’influencer ha pubblicato diverse foto su Instagram per immortalare questa incredibile giornata

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social, ma non solo lei. Nel corso di questi cinque anni di popolarità, ha avuto modo di far conoscere ai suoi fans anche la sua famiglia, con cui ha un bellissimo rapporto. In particolar modo con Veronica, la sorella a cui è molto legata e che in questi anni le ha regalato la gioia di diventare zia. Matilde e Penelope sono la gioia più grande della vita di Giulia, più che nipoti le tratta davvero come se fossero figlie sue.

Giulia De Lellis festeggia sua sorella: “Mamma e oggi moglie”

Dopo anni in cui Giulia ha coccolato in particolar modo Matilde e Penelope, oggi è il turno di Veronica. Infatti la sorella di Giulia, dopo tantissimi anni di amore insieme al suo Giuseppe, oggi ha coronato il sogno di convolare a nozze. I due stanno insieme da molto tempo, hanno condiviso la gioia di diventare genitori appena quattro anni fa quando Matilde è venuta al mondo. Oggi la nostra Giulia ha pubblicato diversi scatti di Veronica e Giuseppe insieme, e delle due bambine con in mano un pugno di riso, come di consueto succede durante queste occasioni. “Mia sorella. La mia migliore amica. Mamma e oggi moglie. La prima parte è fatta, ora aspettiamo solo di festeggiare insieme e celebrare questa lunga storia d’amore“.

Giulia è molto legata a Veronica e per lei è una grandissima emozione vederla realizzare questo sogno di sposarsi: adesso non rimane che attendere i festeggiamenti che saranno sicuramente grandiosi.