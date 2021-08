Martina Colombari senza veli da urlo, c’è solo l’asciugamano che la copre: “Irripetibile” – FOTO

Martina Colombari fa sognare tutti i suoi fan ad occhi aperti con un senza veli da arresto cardiaco. L’asciugamano evita la censura.

L’ex modella italiana salita in cattdra grazie al successo di Miss Italia 1991 ha fatto il pieno di likes nell’ultima pubblicazione via social.

Si tratta di Martina Colombari, da tanti anni “chiodo fisso” in amore per l’attuale opinionista di Sky, Alessandro Costacurta. La coppia è tra le più affiatate dell’intero panorama dello spettacolo e il loro più grande sogno si è materializzato in occasione della nascita del figlio, Achille.

Da ormai tanti anni a questa parte, la mise elegante e l’aspetto trendy e di classe pura di Martina ha fatto sempre scalpore nel mondo dello spettacolo, suscitando l’attenzione di molti vip e addetti. Come ultima tappa del suo cammino da showgirl in passerella la ritrae in tutta la sue inimitabile semplicità.

Il vestito “chemisier” di cotone, color grigio ha acceso definitivamente la moda dell’estate 2021, divenendo virale tra le donne in giro per il Belpaese

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Stefano De Martino, il sogno non è diventato realtà. Se ne farà mai una ragione?

Martina Colombari, sotto il nulla più totale: è delirio

PER VEDERE LA FOTO DI MARTINA COLOMBARI, VAI SU SUCCESSIVO