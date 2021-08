“Così mi fai impazzire” Ambra Angiolini, giù i pantaloni, resta in intimo: è sbalorditiva – FOTO

Ambra Angiolini questa volta ha davvero esagerato: l’attrice manda in subbuglio il mondo dei social network con foto illegali.

Ambra Angiolini, con la sua magnifica bellezza e la sua sensualità, sta conquistando ogni giorno l’interesse dei suoi followers. L’attrice è sempre molto attiva sul web: proprio in queste ore ha deciso di attaccare un hater, reo di aver aver scritto una frase pessima verso il suo Max. “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?”, si leggeva sotto ad un post. “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno str***o”: questa la risposta della nativa di Roma.

Ambra, comunque, ha deciso di far impazzire tutti condividendo, proprio qualche istante fa, un post eccezionale che contiene fotografie devastanti. La 44enne ha realizzato uno shooting strepitoso e ha mostrato il suo fisico da urlo. Come se non bastasse, i suoi pantaloni vanno giù e l’attrice resta soltanto in intimo. “Così mi fai impazzire”: il commento di un utente riassume al meglio lo stato d’animo dei tantissimi suoi followers.

Ambra Angiolini resta in intimo: è pazzesca

Ambra, nelle fotografie che ha piazzato sui social network, indossa soltanto l’intimo. I pantaloni, infatti, vanno giù e scoprono un qualcosa di illegale. Le gambe dell’attrice sono spettacolari: a 44 anni, la romana vanta ancora un fisico da favola. Il post ha catturato l’interesse anche di Sandra Milo.

“No, vabbè, qui fra gli scatti da urlo e la didascalia del post è difficile trovare le parole giuste per render linea di quanta bellezza esteriore e interiore alberghi in te”, ha scritto in primis l’attrice e conduttrice. L’amatissima ottantottenne ha anche elogiato il corpo della collega. “Quando una donna riesce ad avere una mente pensante e illuminata su un corpo da infarto ha già vinto tutto”.

In uno degli scatti infuocati, la Angiolini solleva anche un po’ troppo il top e fa fuoriuscire il suo seno da crepacuore.