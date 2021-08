Beautiful, anticipazioni 24 agosto: mentre Shauna sogna una vita con Ridge, lui pensa ancora a Brooke.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge sfuggire a Shauna dopo che lei gli ha comunicato di averlo sposato a Los Angeles. Il Forrester era ubriaco e non ricorda niente, ma la Fulton, sotto consiglio di Quinn, ha fatto depositare i documenti per annullare il suo precedente matrimonio. Adesso che Shauna e Ridge sono sposati, Brooke è letteralmente furiosa. La Logan si è rivolta ad Eric per cercare conforto e ha scoperto che il Forrester parteggia per lei e non per sua moglie. La crisi tra Eric e Quinn sta anche riavvicinando lo stilista Donna. Nonostante la loro relazione sia finita da anni, tra i due non ha mai smesso di esserci intesa e supporto reciproco.

Beautiful, anticipazioni 24 agosto: Thomas è preoccupato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Ridge farà preparare dei nuovi documenti per l’annullamento del matrimonio con Shauna. Il Forrester lo comunicherà a Brooke, chiedendole di perdonarlo, ma lei sarà irremovibile. Intanto Quinn rassicurerà Shauna, assicurandole che ben presto Ridge dimenticherà Brooke per stare con lei.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy continuerà a stare male. Gli antidolorifici da banco non sembrano fare effetto, perciò Thomas le consiglierà di rivolgersi al dottor Finnegan per farsi prescrivere qualcosa di più forte. Il giovane Forrester è molto preoccupato per la sorella e crede che parte del suo dolore sia dovuto alla somatizzazione della perdita di Liam. Steffy sta ancora soffrendo per lui.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, martedì 24 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.