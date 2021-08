Costanza Caracciolo non smette mai di stupire, la showgirl mostra il suo asso nella manica, non ci sono parole, è divina.

Bella, dolce, sorridente, solare, Costanza Caracciolo è una vera star del web. Tutti la amano e la supportano, tutti sono letteralmente pazzi di lei. Diventata famosa qualche anno fa grazie al tg satirico “Striscia la Notizia”, l’ex velina bionda non è più uscita di scena.

Costanza vive una vita piena e soddisfacente con il marito Bobo Vieri, insieme hanno creato una famiglia e dato alla luce due bellissime bambine. La vita sorride alla coppia felice che sempre affiatata affronta il tram tram quotidiano. I due si sono incontrati quel caso e sempre il caso ha voluto che quell’incontro si sugellasse con un per sempre.

Costanza è divina, in costume ed occhiali potrebbe andare ad Hollywood

Costanza Caracciolo è assolutamente perfetta, la sua estate procede a gonfi vele e non smette di stupire i suoi follower che su Instagram sono ormai arrivati a 1,3 milioni.

Tanto sole, tanto mare e tanto relax, questa è stata l’estate dell’ex velina che ha regalato spettacoli a non finire, l’ultimo scatto ha fatto perdere la testa a molti. Costanza è seduta a in barca, sul fondo si vede il mare, lei indossa un bikini bianco intero ed un paio d’occhiali dello stecco colore, sembra una diva di Hollywood.

Tanta perfezione in un solo scatto non si era mai vista, i fan non hanno avuto parole per esprimere la loro felicità nel vederla così serena ma anche così bella. Le sue gambe abbronzate e snelle sono la strada verso il paradiso.

L’ex velina ha ricaricato le pile per riprendere la quotidianità, si gode gli ultimi giorni di mare prima di rituffarsi nel lavoro. Sarà un anno decisamente duro con mille impegni ma come sempre Costanza affronterà tutto con grinta e passione, caratteristiche che la contraddistinguono in ogni cosa che fa.

Nel frattempo si rilassa guardando il mare ed il pensiero vola e la fantasia si stuzzica.