Laura Pausini è senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate d’Italia. Ha conquistato tutti quando era a malapena una ragazzina e decise di partecipare al Festival di Sanremo con una canzone che negli anni non è mai stata dimenticata: stiamo parlando de La Solitudine. All’epoca Pippo Baudo decise di credere e di scommettere su di lei, e mai il suo intuito ci prese così tanto: da quel Sanremo è nata una vera e propria star, che ha portato la musica italiana in tutto il mondo.

Laura Pausini esce dall’acqua completamente vestita: che meraviglia

Laura ad oggi è una cantante affermata, e proprio quest’anno la sua carriera ha raggiunto il punto più alto di qualsiasi altro artista qui in Italia. Infatti ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar e, anche se non lo ha vinto, Laura ha vissuto comunque un sogno. In tutti questi anni è rimasta la stessa ragazzina che era all’epoca, non si è mai montata la testa ed è proprio di questo che ha parlato nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram: ha raccontato che non dare mai niente per scontato per tanto tempo, e ancora oggi, è stata ed è la chiave della sua felicità. La foto la ritrae mentre è al mare con il suo Paolo, che ha scattato il meraviglioso scatto dove lei esce dall’acqua con un abito mozzafiato addosso.

Laura nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto migliaia di likes: tanti complimenti anche per il fotografo, ovvero il suo amato Paolo, che sa sempre immortalarla nel migliore dei modi.