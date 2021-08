“Brave and Beautiful” anticipazioni 25 agosto: Tashin di nuovo nei guai

Brave and Beautiful, le anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani 25 agosto: Tashin riceve diverse denunce che potrebbero rovinargli la carriera

Brave and Beautiful è la serie tv del momento: Suhan e Cesur oramai sono una coppia sposata ma le cose non stanno andando come i due si aspettavano. La lettera che Riza ha mandato a Cesur è stata intercettata da Tashin: Cesur decide dunque di indagare sull’accaduto e per farlo si reca all’ufficio postale. Anche i soprusi che Tashin aveva perpetrato nei confronti dei contadini giungono a capolinea. Improvvisamente le cose sembrano complicarsi.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Nel corso della prossima puntata vedremo Mihriban che, supportato da Cesur, li sprona a ribellarsi e a porre fine alle violenze del padre di Suhan. Mihriban gli spiega che le denunce gli permetterebbero di ricevere somme in denaro come risarcimento: con questi soldi, una volta e per tutte i contadini potrebbero acquistare delle quote dell’azienda di Tashin e arrivare addirittura a diventarne soci, liberandosi finalmente dal giogo di Tashin. Però accade qualcosa di incredibile che di certo il padre di Suhan si sarebbe mai aspettato: arrivano 58 denunce ai suoi danni e, preoccupato dalla situazione e dal rischio di perdere tutto, Tashin capisce che è arrivato davvero il momento di mettere da parte il suo orgoglio e chiedere aiuto a qualcuno che può aiutarlo ad uscire fuori dai guai. Il piano è quello di creare scompiglio tra i contadini e di additare Cesur come responsabile di tutta la situazione.

I fedeli servitori di Tashin e Mehmet si recano in laboratorio da Suhan e ne distruggono le vetrate. Successivamente, Tashin viene colpito alla testa da una pietra.