Andrea Delogu, la confessione d’amore inaspettata: “Ti amo, sei bellissima”. Fan senza parole – FOTO

Andrea Delogu, tramite i social, ha condiviso con i fan la più bella confessione d’amore: la conduttrice esplode di felicità

Stando alle testimonianze che provengono dal mondo dei social, il matrimonio tra Andrea Delogu e l’attore Francesco Montanari è definitivamente giunto al capolinea. I due, che si sono sposati nel 2016, in realtà hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo rispetto alla loro vita privata. Per questo motivo, né la conduttrice né l’interprete del “Libanese” si sono mai lasciati andare ad esternazioni esplicite, e men che meno a ripicche social. Non sono ancora chiare, dunque, le motivazioni che hanno portato la coppia alla rottura. Proprio di recente, tuttavia, la speaker radiofonica ha voluto condividere una confessione d’amore inaspettata, che ha stupito tutti.

NON PERDERTI ANCHE —> “Uomini e Donne”, nome e FOTO della prima tronista trans: “Sono donna da 8 anni”

Andrea Delogu, la confessione d’amore più bella: “Ti amo, sei bellissima” – FOTO

Per vederla, vai su Successivo