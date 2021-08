Maria Pedraza giorno dopo giorno conquista il web con le sue foto strepitose, i fan impazziscono per i suoi scatti bollenti

Maria Pedraza è una delle attrici più in voga del momento. Con il successo della serie Elite ha conquistato milioni di fan che ora la seguono su Instagram.

Di origine spagnola, ha iniziato la sua carriera lavorando per il film Amar. La svolta però arriva con la sua prima serie tv La casa di carta. Prima di allora era una persona comune, tanto che il regista del film di esordio l’ha trovata attraverso i social.

Maria Pedraza, il suo sguardo è celestiale – FOTO

Seguita da dodici milioni di follower l’attrice spagnola non perde occasione di pubblicare foto e video interessanti e che attirano l’attenzione del web. Da sola o in compagnia, sul set o nel tempo libero.

E’ una ragazza dalle mille sfaccettature e l’ultimo post è l’apoteosi per i fan in tilt dopo averla vista. Si tratta di una foto in primo piano, i suoi meravigliosi occhi celesti guardano da una parte e i lunghi capelli castani scendono lungo le spalle.

La sua pelle lentigginosa la rende ancora più sensuale e il trucco mette in risalto il suo sguardo che sembra perso nei pensieri più profondi. Si intravede una mini scollatura sul décolleté e il lato A dà luogo alle fantasie più nascoste dei follower che la ammirano.

“Sweet baby” commenta qualcuno e poi ancora “Bellezza” e qualcun altro aggiunge cuori, baci e applausi.

Di una bellezza unica, l’attrice spagnola è solo all’inizio di una carriera brillante. Dopo l’esordio, le due serie tv, non mancheranno progetti futuri che le recheranno grandi soddisfazioni. Ha ancora tanto da imparare e da donare al pubblico internazionale che la segue con fiducia e ammirazione in questo percorso che è appena cominciato.