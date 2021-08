Direttamente da Lampedusa Mikaela Neaze Silva infuoca Instagram con un costume che scompare tra le forme

Momento non facile per Mikaela Neaze Silva, l’ex velina di “Striscia la notizia” che dopo aver raggiunto, insieme a Shaila Gatta, il record assoluto di permanenza nel tg satirico di Antonio Ricci, tira le somme di quello che è adesso per lei il post-Striscia.

Tempo di cambiamenti dal punto di vista del lavoro anche se la vediamo tutte le sere a “Paperissima Sprint”, ma anche dal punto di vista sentimentale. “Con il mio fidanzato è un momento di profonda crisi -ha rivelato l’ex velina a Dipiù – questo per me è un periodo di cambiamenti. Io e il mio compagno viviamo lontani e la pandemia ha logorato il nostro rapporto. Adesso che ho capito quanto valgo, voglio finalmente mettermi al primo posto”

Mikaela Neaze Silva, un fuoco in acqua: esplosiva

E così in questa fase di cambiamento Mikaela Neaze Silva scappa da tutto e da tutti e si rifugia a Lampedusa. Uno dei suoi posti del cuore. Il mare, il sole, l’estate, riescono ad essere curativi dell’anima e l’ex velina spera di trovare la rigenerazione di cui ha bisogno nell’isola siciliana.

Sfoggia una forma perfetta. Pelle scura che rispende al sole ed un bikini che strizza l’occhio alle influencer. Costume bianco che spicca sul suo colorito oro ed un fisico da favola. Prima il lato B ci mostra Mikaela nel quale si insinua lo slip del costume che quasi sparisce e poi il davanti con un top piccolissimo.

I suoi super ricci tutti bagnati sono più “disciplinati” e le accarezzano il collo. Nelle acque quasi trasparenti di Lampedusa l’ex velina si rilassa e si mostra come una sirena super bollente.

Applausi per il suo ritorno nell’isola e tantissimi compimenti per la sua forma fisica smagliante. Tra i suoi 168 mila follower, un fan la definisce “Puro fuoco”. In effetti con lei e le sue foto in bikini il web si surriscalda e le temperature arrivano alle stelle.