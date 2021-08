Trema il PSG, non c’è intesa tra i due fuoriclasse: la decisione drastica

Trema il PSG, non sembra esserci soluzione per Kylian Mbappé: il club francese sta valutando le offerte migliori per la cessione dell’attaccante

La situazione del Paris Saint-Germain non ha mostrato margini di miglioramento. Kylian Mbappé, il fuoriclasse che si è laureato campione del mondo con la Francia (2018), ha manifestato più volte il desiderio di andarsene. Volontà, la sua, di cui la società sembra aver preso atto. Leonardo, dirigente sportivo del PSG, ha chiarito proprio quest’oggi di aver compreso le intenzioni del calciatore. “Se vuole andarsene, bisogna trovare una soluzione“, ha detto Leonardo, stroncando sul nascere la possibilità di una trattativa con il Real Madrid. L’offerta avanzata dal club di Florentino Perez per acquistare Mbappé, secondo la squadra francese, non sarebbe affatto all’altezza.

NON PERDERTI ANCHE —> Fantacalcio, top e flop della prima giornata di campionato

Trema il PSG, è in bilico la posizione di Mbappé: parla il dirigente sportivo Leonardo

NON PERDERTI ANCHE —> Calciomercato Juventus, i “doppi sensi” di Allegri spingono il fuoriclasse fuori da Torino

Il Paris Saint-Germain ha emesso la propria sentenza su Kylian Mbappé: se il calciatore francese vorrà lasciare Parigi, dovrà farlo alle condizioni del club. Leonardo, che ha parlato a nome della dirigenza, non ha nascosto i recenti contatti tra il PSG e il Real Madrid. Stando a quanto rivelato dai principali quotidiani sportivi, la squadra di Florentino Perez avrebbe addirittura offerto al club parigino 160 milioni di euro per l’acquisto dell’attaccante. Cifra che, tuttavia, i francesi hanno deciso di rifiutare.

“Non posso parlare di numeri, ma siamo attorno a quella cifra” – ha confermato Leonardo, per poi chiarire la posizione della squadra su Mbappé – “La posizione del club è sempre stata quella di tenerlo e rinnovargli il contratto. Poi, se davvero vuole andarsene, non lo tratteniamo. Ma se ne andrà alle nostre condizioni“. Tra le motivazioni che spingerebbero l’attaccante a lasciare il PSG ci sarebbe anche la mancata intesa con Lionel Messi. Da quando l’argentino è entrato a far parte della rosa, il francese ha maturato la volontà di lasciare il club parigino, non disposto a giocare al fianco di Messi.

Leonardo, in ultimo, ha chiarito che quella del Real Madrid, per il momento, è stata l’unica offerta ricevuta dal PSG. Il futuro di Mbappé, dunque, è ancora legato al club francese.