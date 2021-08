Scontro frontale tra auto e moto: ragazzo di soli 21 anni perde la vita

Nel pomeriggio di ieri, in un incidente in moto avvenuto a Gioia del Colle, in provincia di Bari, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita. Ferita una donna.

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di soli 21 anni. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri a Gioia del Colle, in provincia di Bari. La vittima era alla guida della sua moto di grossa cilindrata che improvvisamente si è scontrata con una vettura condotta da una donna. Inutili i soccorsi per il giovane motociclista. La conducente dell’auto è stata trasportata in ospedale, dove ora si trova ricoverata. La dinamica dell’impatto è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Bari, incidente frontale tra auto e moto: ragazzo di soli 21 anni perde la vita

Una vita spezzata a soli 21 anni in un terribile incidente stradale. Questo il tragico destino di Anthony Gemmati, il ragazzo deceduto nel pomeriggio di ieri, martedì 24 agosto, a Gioia del Colle, comune in provincia di Bari.

Gemmati, secondo quanto ricostruito, come riportano fonti locali e la redazione de Il Messaggero, stava percorrendo alla guida della sua moto di grossa cilindrata via dei Pauceti, quando per cause ancora da determinare, si è scontrato frontalmente con un’auto, una Fiat Punto condotta da una donna che procedeva in direzione opposta. Un impatto violento tra i due mezzi che non ha lasciato scampo al centauro.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 21enne, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Alla fine i medici si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati. La donna alla guida della Punto, scrive Il Messaggero, è rimasta ferita ed è stata trasportata presso l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove ora si trova ricoverata.

Oltre ai sanitari, sul luogo del sinistro sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale che si sono occuparti dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e risalire ad eventuali responsabilità.