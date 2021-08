Cristiano Ronaldo ha scelto dove andare: telefonata decisiva

La vicenda “Cristiano Ronaldo” in casa Juventus tiene tutti sulle spine, ma c’è chi dice che il calciatore abbia già ricevuto la telefonata decisiva.

Il fuoriclasse portoghese, ex fantasista del Real Madrid tiene in broncio i volti preoccupati dei tifosi della Juventus.

Questi ultimi sono già alle prese con la delusione ancora da smaltire, al fischio finale della prima giornata di campionato. In cui CR7 e compagni hanno sbattuto contro il muro Udinese. Tuttavia non si può certamente giudicare l’umore dell’ambiente dallo “start”, considerando che si ha davanti l’intera stagione calcistica.

E’ palese però che in casa Juventus, Max Allegri ancora non sia riuscito ad entrare nei meccanismi e nei pensieri dell’intero gruppo, al timone del quale è riuscita, negli anni scorsi a racimolare successi e trofei nazionali.

Per quanto riguarda il “parco” calciatori, il rapporto con Cristiano Ronaldo in particolare non è certamente tra quelli eccelsi da sottolineare.

Una dimostrazione potrebbe essere la clamorosa panchina di Udine e l’ingresso soltanto a mezz’ora dal fischio finale, dove l’ex Real Madrid aveva risolto la partita con un perentorio colpo di testa (marcatura annullata per fuorigioco)

Terremoto Cristiano Ronaldo, l’ex Real Madrid ottiene il suo scopo: cosa sta succedendo

La “telenovela” Cristiano Ronaldo sta per concludersi con un clamoroso epilogo, a poche ore dal termine ultimo degli affari di calciomercato.

La Juventus non sarebbe in grado di trattenere il suo fuoriclasse in rosa, decisivo nelle ultime quattro stagioni in Italia, per il raggiungimento degli obiettivi. L’indiscrezione che trapela in queste ore avrebbe praticamente del clamoroso e vedrebbe il fuoriclasse portoghese definitivamente lontano dalla Continassa.

Jorge Mendes, secondo quanto trapela dall'”Equipe” quotidiana starebbe favorendo il passaggio del suo assistito agli sceicchi del Manchester City.

La fattibilità dell’operazione è data dai frequenti contatti telefonici tra il calciatore, ex Real Madrid e alcuni connazionali del gruppo allenato da Pep Guardiola.

A poche ore dalla fine del calciomercato dunque, la situazione Ronaldo tiene tutti sulle spine in casa Juve, che a sua volta potrebbe beneficiare (se la situazione prenderà questa piega) di esuberi di lusso del club inglese, come fuoriclasse del calibro di Bernardo Silva e Laporte.