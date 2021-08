Giovane coppia muore in un incidente stradale: erano sposati da soli sei mesi

Una giovane coppia di coniugi è morta in uno spaventoso incidente stradale consumatosi nella tarda serata di ieri ad un incrocio a Ferrara.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri, una coppia di giovani coniugi, un ragazzo di 29 anni e la moglie di 26, hanno perso la vita in un drammatico incidente consumatosi a Ferrara. Le due vittime si trovavano a bordo di una moto che si è scontrata ad un incrocio con un’auto condotta da una donna. All’arrivo dei soccorsi per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. L’automobilista, rimasta ferita è stata, invece, portata in ospedale.

Ferrara, spaventoso incidente ad un incrocio: morta giovane coppia

Una coppia di coniugi ha perso la vita nella tarda serata di ieri, martedì 24 agosto, in un incidente stradale avvenuto in via Canapa, all’altezza dell’incrocio con via De Vincenzi, a Ferrara.

Le vittime sono Boris Danu, un ragazzo di 29 anni, e la moglie 26enne Cristina, entrambi di origini moldave, ma residenti nel capoluogo di provincia emiliano. I due, sposati da soli sei mesi, riporta la redazione di Repubblica, viaggiano su una moto che, per ragioni ancora da accertare, ha impattato contro una Fiat Panda condotta da una donna. Dopo lo schianto, la coppia è stata sbalzata dalla sella della due ruote.

Leggi anche —> Scontro frontale tra auto e moto: ragazzo di soli 21 anni perde la vita

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che sono giunti sul posto a bordo di tre ambulanze e di un’eliambulanza. I medici hanno provato a rianimare i due ragazzi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: lo staff sanitario ne ha constatato il decesso sul posto. La conducente della vettura è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso e, riferisce Repubblica, non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche —> Si schianta in auto contro un muro: morto un uomo di 46 anni

Intervenuti per i rilievi e gli accertamenti anche gli agenti della Polizia Locale di Ferrara che ora stanno cercando di determinare la dinamica e le cause del drammatico sinistro. Al vaglio delle forze dell’ordine anche eventuali responsabilità.