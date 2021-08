“Posso svenire?”. Giorgia: la novità che tutti i fan stavano aspettando. La FOTO che fa sognare

Giorgia. La cantante vincitrice del Festival di Sanremo, orgoglio italiano nel mondo, pubblica su Instagram una foto che fa ben sperare tutti i suoi fan

Cosa si può scrivere del talento della cantante Giorgia che ancora non sia emerso? I suoi esordi sono indissolubilmente legati alla kermesse più famosa del nostro paese, il Festival di Sanremo, ottenendo il primo barlume di popolarità tra le Nuove Proposte con il brano “E poi”. Nel 1995 il successo dilagante di “Come saprei” l’ha proiettata nell‘Olimpo delle stelle della musica nostrana, divenendo dea indiscussa, mai stata spodestata.

La Whitney Houston italiana ha inciso pezzi che fanno parte della colonna sonora della vita di molti: da “Gocce di memoria” a “Strano il mio destino”, passando per “Girasole”, “Di sole e d’azzurro”, “Oronero”, “C’è da fare”, solo per citare i più rappresentativi.

Giorgia: i progetti imminenti che fanno gioire i fan

Non solo una gran voce ma anche un grande cuore. Giorgia, da sempre impegnata in progetti filantropici, è stata ambasciatrice dell’Unicef, ambientalista, ha partecipato a campagne per il sostegno alla ricerca.

In tempi così bui come quelli che stiamo vivendo al momento, si è schierata con la Fondazione Pangea Onlus al fine di riuscire a donare 200mila euro a favore del progetto “EMERGENZA AFGHANISTAN”. Sarà tra le interpreti che doneranno il suo talento in un mega concerto di beneficienza, prodotto da Friends&Partners e Riservarossa, che si terrà sabato 11 GIUGNO 2022 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo). Insieme a lei anche Laura Pausini, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Elisa, Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

Tuttavia, i fan sono stati catturati anche da un’immagine apparsa recentemente sul suo profilo Instagram. L’ultimo album di brani originali di Giorgia risale al 2016 (“Oronero”). Nel 2019 è uscito “Pop Heart”, raccolta di cover d’illustri colleghi, molte presentate in duetto.

É arrivato finalmente il momento di un’opera tutta nuova? La risposta è sì. Capelli arruffati, no make up, shorts comodi, grossi occhiali da vista: così la cantante viene immortalata in una foto in un mini studio in versione casalinga. Lei è bellissima nella sua semplicità. Scrive con ironia: “Dice: ma stai a combinà qualcosa o no? Eh?”.

Il nuovo album, a quanto pare, uscirà il prossimo novembre, prodotto da Sony Music. La prima parte è già stata registrata negli storici Sunset Sound di Hollywood, dove sono nati anche dischi firmati dai Led Zeppelin, Rolling Stones, Prince e Pharrell Williams.

“Posso svenire?” – scrive un fan tra i commenti, esaltato dalla notizia. E ancora: “Attendiamo con trepidazione novità!. Un abbraccio immenso, stella splendente.”