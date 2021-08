Reddito di Cittadinanza, Salvini sgancia la bomba: è subito polemica

Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a parlare di Reddito di Cittadinanza: a suo avviso ci sarebbe una maggioranza pronta a revisionare la misura.

Torna a parlare di Reddito di Cittadinanza il leader della Lega Matteo Salvini. In occasione della campagna elettorale del candidato sindaco del Carroccio per la città di Rimini, l’ex ministro dell’Interno ha affermato che si sarebbe creata una maggioranza in grado di proporre una revisione alla misura.

Reddito di Cittadinanza, Salvini parla di una maggioranza pronta a rivederlo

Non hai mai nascosto il proprio disappunto e le proprie perplessità sul Reddito di Cittadinanza il leader della Lega Matteo Salvini.

E quale miglior occasione per ribadirlo se non la pubblica piazza. In occasione di un meeting tenutosi a Rimini – dove ad ottobre si terranno le elezioni comunali- l’ex Ministro dell’Interno ha lanciato una bomba.

Salvini, riporta Fanpage, ha affermato che si sarebbe formata una maggioranza in grado di rivedere i termini del sussidio.

“Tornassi indietro non lo rivoterei – ha tuonato Salvini-. Questa misura ha creato un deserto economico e morale perché disincentiva al lavoro, alla passione, alla fatica”. Per il leader della Lega la legge si sarebbe dimostrata essere nei fatti inidonea ad essere mantenuta. Avrebbe incentivato, a suo dire, il lavoro nero e la disoccupazione. Della questione, pare che sia già stato investito il Premier Mario Draghi.

Parole che di certo non sono passate inosservate soprattutto ai fautori del Reddito. In prima linea il nuovo numero uno pentastellato Giuseppe Conte, il quale ha voluto subito chiarire che nessuna modifica verrà apportata. La misura sarebbe a suo dire importante in quanto in Italia vi sono persone che vivono sotto la soglia di povertà e pertanto il reddito rappresenterebbe un baluardo di inclusione sociale.

L’ex Premier, riporta Fanpage, ha ribadito come non sia intenzione di nessuno che soggetti abili al lavoro rimangano a poltrire in casa e non ha sottaciuto come la misura sia complessa e vada affinata. Gli stessi cinquestelle avrebbero avanzato delle proposte per migliorarla.

L’obbiettivo dei pentastellati e quella di sradicare – ha chiosato Conte- le percezioni indebite, quelle non dovute, ma allo stesso tempo implementare le politiche attive.