“Un incanto”. Rosalinda Cannavò al mare esplode di felicità FOTO

Rosalinda Cannavò si sta godendo delle giornate spensierate in Sicilia dalla sua famiglia: l’ultimo scatto al mare fa impazzire i suoi numerosi fans su Instagram

Rosalinda Cannavò è una delle donne più amate e più belle del momento. Anni fa era sulla cresta dell’onda per i suoi numerosi ruoli nelle fiction italiane in onda sulla Mediaset, ma poi per un periodo è stata lontana dalla televisione per vari motivi personali: un po’ per l’anoressia e un po’ perché il suo lavoro la stava portando a fingere tantissime cose e situazioni che non la stavano più facendo vivere bene. A distanza di anni, è tornata in tv per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Rosalinda Cannavò in vacanza dalla sua famiglia: lo scatto al mare

Ed è proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, che Rosalinda si è risollevata da uno dei periodi più difficili della sua vita. Ha ritrovato se stessa, ha anche trovato l’amore tra le braccia di Andrea Zenga e ad oggi è una donna felice e realizzata. Dopo gli ultimi mesi pieni di lavoro che ha vissuto, Rosalinda è partita per passare un po’ di tempo con la sua amata famiglia in Sicilia. Al momento si sta godendo delle giornate meravigliose al mare, tra affetti e il cibo buonissimo. I suoi fans sono felici di vederla così entusiasta e in salute, dopo il periodo difficilissimo che ha vissuto. Non è stato semplice per lei ma adesso le cose stanno finalmente andando a gonfie vele.

L’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento. Nonostante siano passati mesi dalla fine del reality, continua ad essere sulla cresta dell’onda.