Champions League, alle ore 18.00 inizieranno i sorteggi: quali squadre affronteranno Inter, Juventus, Atalanta e Milan?

Sono attesi per oggi pomeriggio i sorteggi in vista della 67esima edizione della Champions League. Dopo la conclusione dei playoff nella serata di ieri, le ultime squadre che si sono qualificate sono Shakhtar Donetsk, Salisburgo e Sheriff Tiraspol. Sono un totale di 32 i club che compongono i 4 gironi, tra cui spiccano le italiane Inter, vincitrice del campionato 2020/2021, Juventus, Atalanta e Milan, quest’ultima fuori dalla competizione europea da 7 anni.

Alle ore 18.00 inizierà il sorteggio ad Istanbul, che decreterà le avversarie delle italiane. Indubbiamente, la fascia più complicata sembra essere quella dell’Inter: il club di Simone Inzaghi potrebbe infatti ritrovarsi in un vero e proprio girone di ferro, con club come Barcellona, Manchester United e Real Madrid come possibili avversarie.

SE VUOI CONOSCERE LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE IN TEMPO REALE CLICCA QUI —> Champions League, i sorteggi: quali sono le avversarie delle italiane – LA DIRETTA

Champions League, sorteggi: quali sono le avversarie delle italiane

Fascia 1: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Inter, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal

Fascia 2: Real Madrid, Barcellona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund

Fascia 3: Ajax, Atalanta, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Shakhtar Donetsk, Salisburgo

Fascia 4: Milan, Wolfsburg, Brugge, Besiktas, Dinamo Kiev, Young Boys, Malmoe, Sherif Tiraspol

Champions League, i risultati dei sorteggi in diretta

