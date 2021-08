Calciomercato Juventus, giornata decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo

L’agente di Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino per discutere del futuro del calciatore della Juventus finito nel mirino del Manchester City.

Mancano pochi giorni alla chiusura della finestra di calciomercato estiva e tutte le società sono impegnate nelle ultime trattative per puntellare le proprie rose. A tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Da settimane si parla del possibile addio di CR7 alla Juventus che ora sembra essere sempre più concreto. Il fenomeno portoghese è finito nel mirino del Manchester City intenzionato a riportarlo in Premier League dopo l’avventura ai rivali dello United, terminata nel 2009.

Juventus, Mendes a Torino: giornata decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes è sbarcato a Torino per parlare del futuro di Cristiano Ronaldo. Il centravanti della Juventus, difatti, potrebbe lasciare i bianconeri per iniziare una nuova avventura.

Dopo le voci di un possibile passaggio al Paris Saint-Germain, che nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo dell’eterno rivale di CR7 Lionel Messi, pare che un altro club abbia messo nel mirino il cinque volte Pallone d’Oro. Si tratta del Manchester City, intenzionato a chiudere il trasferimento prima della chiusura del calciomercato. Complice anche il mancato acquisto di Harry Kane che ha deciso di rimanere al Tottenham.

Leggi anche —> Calciomercato: bomba in chiusura, il Milan privato del giocatore più forte

Secondo quanto riporta la redazione di TuttoSport, Mendes nelle prossime ore presenterà l’offerta della dirigenza dei Citizens alla Vecchia Signora che dovrà valutarla e poi decidere. Ovviamente conterà molto la volontà del giocatore che potrebbe spingere verso l’addio.

Leggi anche —> Insigne pronto all’addio. Arriva lo scambio inaspettato

Non sono ancora chiari i dettagli dell’offerta che il City presenterà alla Juventus, ma si ipotizza che nella trattativa possano essere inserite delle contropartite tecniche. Tra i possibili calciatori che il club inglese potrebbe mettere sul piatto Bernando Silva e Gabriel Jesus, giocatori che i bianconeri seguono da tempo. In particolare, quello dell’attaccante brasiliano individuato proprio come possibile sostituto di CR7.

Considerato l’arrivo dell’agente a Torino, la giornata di oggi, dunque, potrebbe essere decisiva per capire quale sarà il futuro di Ronaldo che in tre stagioni con la casacca bianconera ha messo a segno 101 reti.