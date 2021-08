“Non credo ci siano parole”. Cristina Buccino, ma cosa fa? Le FOTO che fanno strabuzzare gli occhi

Cristina Buccino. La modella ed influencer calabrese fa sognare i suoi follower su Instagram. Fa incetta di like con delle foto ad alto livello di sensualità

Se non conoscete ancora Cristina Buccino, dovete senza dubbio aggiornare le vostre conoscenze riguardo le influencer più gettonate del nostro paese. Classe 1985, nata a Castrovillari, la donna ha lasciato la sua amatissima Calabria subito dopo aver conseguito il diploma al liceo socio-psico pedagogico.

Ha poi intrapreso l’attività di modella ma, successivamente, è stato il piccolo schermo ad attrarre maggiormente il suo interesse artistico. L’esordio è avvenuto in Rai nel programma “Tutto X Tutto” nella rete ammiraglia. In seguito l’abbiamo vista passare a Rai 2 a fianco di Gene Gnocchi nella trasmissione “Artù”. Cambio azienda: è apparsa anche a “Veline” su Canale 5. La popolarità è giunta con “L’Eredità”, dove ha ricoperto il ruolo di sexy professoressa. Nel 2015 è stata nel cast dei naufraghi del reality “L’Isola dei Famosi”.

Cristina Buccino: gli scatti sensuali che fanno sognare il web

Cristina Buccino è apparsa spesso sulle pagine di cronaca rosa a causa dei flirt e delle sue storie d’amore (vere o presunte). L’anno scorso è stata vista insieme al pilota motociclistico Andrea Iannone, ex di Belen. In passato è stata vista a fianco di Cristiano Angelucci, ex tronista di “Uomini e Donne”, con Alex Belli, Cristiano Ronaldo e Claudio d’Alessio, figlio del antante partenopeo Gigi D’Alessio. Le hanno attribuito anche una storia con una star internazionale, l’attore Colin Farrell.

Durante quest’estate 2021 è stata immortalata in compagnia del pugile Daniele Scardina, ex compagno della giornalista sportiva Diletta Leotta. A quanto pare, però, la liaison sarebbe già arrivata al capolinea.

Cristina Buccino si è gettata a capofitto nel suo lavoro da influencer super impegnata. Conta la cifra sbalorditiva di oltre 2,6 milioni di follower su Instagram. A loro dona immagini provocanti che la ritraggono nella sua avvenenza fuori scala.

L’ultimo post condiviso si compone di una serie di cinque scatti notturni realizzati nella suggestiva location di Positano. La modella indossa un abito da sera scuro, molto sexy, caratterizzato da una scollatura evidente e profondissima che mette in risalto un lato A strabordante. Punta tutto sulla sensualità. S’intravede un piccolo tatuaggio a forma di stella tra i due floridi seni.

I fan sono sbalorditi. “Non credo ci siano parole”, scrive qualcuno tra i comenti. “Cristina sei straordinaria”, “Principessa”, “Pazzesca”, “Bellissima”, fanno eco altri utenti.