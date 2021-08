La bella Salerno ha condiviso una serie di foto a bordo di una barca dove appare semplicemente magnifica

Sabrina Salerno è bellissima su instagram nelle sue ultime foto in bikini a bordo di una barca. Nella didascalia prende in giro i fan scrivendo:”Seriamente pensavate che vi sareste liberati così facilmente delle mie foto in bikini? Vi aspetto alle 22.00 per una diretta IG con Roberto Ferrara Deejay e Cristian Marchi”. Poco dopo la Salerno la vediamo mentre va a fare la spesa ed ironicamente questa volta scrive:“Meglio non andare a fare la spesa quando si è affamati”. Altrimenti giustamente si prende di tutto.

Sabrina Salerno ha trascorso delle vacanze magnifiche all’Isola d’Elba

La Salerno è bellissima e sensuale su instagram, condivide scatti a bordo di una barca durante le sue vacanze estive all’Isola d’Elba. Si sente libera e ci tiene a farlo presente ai suoi followers:”Essere libere e spregiudicate, nel 2021 è un vanto, un’onta o una conquista?”. Alcuni utenti le rispondono:“Libertà è cosa diversa dalla spregiudicatezza, nel 2021 come da sempre. Potrebbero essere una conquista, ma non devono mai essere un vanto o una vergogna”.

La Salerno ha girato diversi luoghi bellissimi in questa sua estate bollente. La cantante è stata in Corsica, a Capraia e anche in Veneto. In questo periodo la Salerno sta ricevendo molte segnalazioni su instagram di un account fake che contatta i suoi fan. Lei ha spiegato nelle stories che si tratta di una truffa e che forse è riuscita anche a capire chi sia il responsabile. Purtroppo queste cose capitano spesso ai personaggi famosi. Bisogna sempre stare in allerta sui social. Intanto la Salerno ha partecipato ad una serata meravigliosa con Cristian Marchi, che è andata molto bene. La cantante è molto seguita e amata. Sui social ha 1 milione di followers. In questi giorni è stata anche al centro della cronaca rosa a causa del suo seno.

In molti infatti accusano la cantante di essere rifatta dalla testa ai piedi, specialmente il seno. Ma lei non ci sta e prende parola. Sostiene che se ha una parte del corpo che non è rifatta, quella è proprio il suo seno. Rivela anche di aver fatto una perizia con un medico per dimostrarlo. Tutto naturale quindi. I ritocchino sono da cercare altrove, forse sul viso.