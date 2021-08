Giorgia Rossi bellissima vestita di bianco, che incanto – FOTO

La bella giornalista sportiva Giorgia Rossi, ha condiviso una foto su instagram dove appare splendida e celestiale

Giorgia Rossi ha condiviso una foto su instagram dove appare splendida con indosso una maglietta bianca e dei gioielli magnifici. Promuove infatti una gioielleria in particolare che si chiama Pianegonda. Sono molti i commenti che riceve la giornalista sotto i suoi post, alcuni positivi e altri negativi. Ad esempio sotto a questa foto molti la prendono in giro per la posa poco naturale. Scrivono:”Mal di denti?”, “Torcicollo”, “Posa naturale”.

Giorgia Rossi dopo le vacanze al mare torna al lavoro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

La bella giornalista Giorgia Rossi è tornata dalle vacanze estive che ha trascorso al mare a Sabaudia, in Sicilia e in altre località da sogno. Però il campionato di calcio è ricominciato e quindi le tocca tornare a lavorare. Quest’anno però c’è una novità. Infatti la bella Giorgia Rossi ha “cambiato gioco”. La conduttrice è diventata parte della famiglia DAZN per questa stagione calcistica. Lavorerà al fianco di Diletta Leotta, infatti ha scritto un mese fa:“Federica, Diletta ed io. Pronte, con questo sorrido e questo entusiasmo qui a raccontarvi il campionato più bello del mondo su dazn”.

Per Giorgia Rossi il calcio è vita, lo definisce così. Da questa esperienza con DAZN si aspetta di imparare tante cose nuove. Da pochi giorni è ricominciato il campionato e lei ha commentato il suo ritorno con queste parole:“E così finalmente sta arrivando il momento che tanto ho aspettato per settimane. La Serie A Tim riparte du DAZN e io domani sarò a Udine per Udinese -Juventus. Dopo mesi così difficili non vi nascondo che questa prima trasferta ha un sapore speciale. Un nuovo campionato, nuovi colleghi, nuovi giocatori: insomma, una nuova avventura. Quello che mi renderà più felice però sarà vedere i volti di voi tifosi allo stadio, guardarvi da vicino mentre esultate per un gol o vi disperate per un errore. Vittoria e sconfitta, almeno per un pò avranno un sapore diverso. Buon campionato a tutti”.

La sua esperienza nel commentare la partita Udinese-Juventus l’ha definita una centrifuga di emozioni. Per la Rossi il calcio è tutto. Una vera passione che coltiva da anni e poterne parlare in una piattaforma così riconosciuta e ufficiale per lei è il massimo. Bisogna capire se tornerà anche a Mediaset oppure no però. Rimane un mistero al momento.