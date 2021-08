Diletta Leotta a Venezia su una barca è tutta curve, che sensualità – FOTO

La bella conduttrice Diletta Leotta ha condiviso una foto su instagram ed è semplicemente incantevole con un abito nero

Diletta Leotta si trova a Venezia e ha scattato una foto ieri sera, a boro di una barca con indosso un abito nero attillato di tulle che evidenzia le sue curve prorompenti. Nella didascalia ha scritto:”Tra la luna e la laguna”. I commenti sono tantissimi già dai primi pochi minuti iniziali in cui ha condiviso il post:“Bellissima”, “Spettacolare”. Ha già ottenuto 66.622 mi piace in 15 minuti e 443 commenti. Batte i record.

LEGGI ANCHE>>>“Fuoco vivo”, Barbara D’Urso gambe pazzesche, ma il sogno è lì: dov’è il reggiseno? – FOTO

Diletta Leotta e i 30 anni appena compiuto, momento dei bilanci?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

POTREBBE INTERESSARTI>>> “Non credo ci siano parole”. Cristina Buccino, ma cosa fa? Le FOTO che fanno strabuzzare gli occhi

La bella conduttrice ha compiuto 30 anni qualche giorno fa. Ha realizzato una festa a dir poco favolosa con tanto di ballerine che indossavano cappelli a forma di lampada. Una festa all’insegna dello scintillio, a partire dal meraviglioso abito d’oro della festeggiate a finire sulla fantastica torta bianca e oro. Certo non si può dire che è stata una festa discreta. Tra gli invitati c’erano moltissimi amici della conduttrice, tra cui la cantante Elodie e il collega di Radio 105 Daniele Battaglia. Non è passata inosservata però una grande assenza. Non si è visto Can Yaman, il fidanzato oppure futuro marito della bella Leotta, o forse è più opportuno dire ex ormai.

L’attore turco non ha nemmeno condiviso una foto per augurare buon compleanno alla fidanzata e nelle foto ufficiali della festa non era presente. Ad un evento così importante non può certo mancare il fidanzato, eppure pare che sia andata proprio così. Forse era impegnato con il lavoro, ha da poco firmato un altro contratto per una serie insieme Francesca Chillemi. Insomma tutto tace, Diletta non ne parla e tantomeno lo fa lui. Al momento la bella Leotta si trova a Venezia per trascorrere qualche giorno di vacanza e ancora una volta il fidanzato non è con lei. A quanto pare inoltre Can sarebbe stato avvistato in compagnia di un altra donna, una mora.

Pare quindi che la love story che ha tenuto incollati i lettori alla cronaca rosa per mesi sia giunta al capolinea? Dopo promesse di matrimonio e viaggi a conoscere la famiglia, lui in Sicilia e lei in Turchia. Tra i due è davvero finita? Solo poco tempo fa si baciavano sotto i Faraglioni a Capri e ora è tutto finito. I due rimangono nel più totale silenzio per il momento. Giungono voci però che uno dei due abbia tradito l’altro.