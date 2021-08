“Un soffio di vento fresco in una giornata di caldo”. Justine Mattera: la serie di FOTO in costume che fa sognare gli italiani

Justine Mattera. La showgirl amerciana che ha conquistato l’Italia. Nuova popolarità su Instagram e un progetto inedito che la celebra definitivamente

La carriera di Justine Mattera la si può definire un vero e proprio paradosso. Orde di persone con velleità artistiche sono partite nel corso dei decenni alla volta degli Stati Uniti, cercando spasmodicamente la popolarità a livello internazionale, con lo scopo di far divenire realtà il cosiddetto “sogno americano”.

Justine Mattera ha fatto esattamente il viaggio al contrario. Nata a cresciuta a New York, ottenuta la laurea in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University, si è trasferita nel nostro paese. É qui che ha ottenuto la fama, coltivando la sue capacità di modella e showgirl negli anni ’90, aiutata indubbiamente da una notevole somiglianza con Marilyn Monroe.

Justine Mattera, dalla tv al web: storia di un successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Difficile da credere ma Justine Mattera ha compiuto 50 anni il 7 maggio scorso. La sua figura di eterna ragazzina stona con l’età anagrafica. In occasione del raggiungimento del mezzo secolo, la showgirl americana ha voluto regalare e regalarsi un libro autobiografico, Just Me (Cairo Editore 2021), in cui apre la sua anima ai fan.

Da ragazzina cresciuta nel quartiere di Bellerose, passando per le discoteche toscane per approdare in seguito sul piccolo schermo al fianco del marito e mentore Paolo Limiti. Oggi è sposata con l’imprenditore Fabrizio Cassata dal quale ha avuto due figli, Vivienne Rose e Vincent. Cantante, attrice, modella, si è riscoperta triatleta e influencer sul web (seguita al momento da oltre 504mila utenti su Instagram).

Proprio sul popolare social network offre immagini dei suoi costanti e duri allenamenti, segno della grande passione che la lega allo sport e che le conferisce un fisico sempre tonico e armonico.

L’ultimo post condiviso con i fan la vede in una serie di quattro scatti realizzati dal marito in una spa di Valle Aurina, nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige. Justine Mattera indossa un costume intero di colore azzurro con bottoni decorativi arancioni. É molto sgambato: le pose provocanti e il sorriso dirompente sono un toccasana per chi la osserva.

Un vero incanto. “Sei un soffio di vento fresco in una giornata di caldo” – le scrive un utente tra i commenti in un poetico complimento, segno inequivocabile dell’dell’appeal della showgirl newyorkese.