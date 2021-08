Silvia Toffanin e la sua laurea: il titolo di studio inaspettato per lady Berlusconi

Una delle conduttrici più amate della televisione Silvia Toffanin è anche una dottoressa con tanto di laurea: possiede infatti un titolo di studio inaspettato

La conduttrice di “Verissimo” Silvia Toffanin è tra le più amate della TV italiana con le sue interviste sempre professionali a personaggi noti del mondo dello spettacolo. Come i ben informati sanno la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha iniziato a fare i primi passi nel patinato ambito della televisione con il programma condotto da Gerry Scotti “Passaparola” nelle vesti di ballerina.

Da lì è stata una scalata verso il successo fino a diventare uno dei volti più apprezzati dal pubblico del piccolo schermo.

Silvia Toffanin, il titolo di studio che non ti aspetti

La conduttrice ha conosciuto Pier Silvio Berlusconi durante una partita di beneficenza nel 2002 allo Stadio San Siro di Milano. Era in tribuna d’onore e lì è avvenuto l’incontro con quello che sarebbe diventato il suo compagno e da cui avrebbe avuto due splendidi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Dopo il diploma al liceo linguistico, la Toffanin è andata a Milano dove mentre lavorava come modella studiava alla facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Ha quindi proseguito con il suo amore per gli idiomi, conoscenza che l’ha aiutata poi anche durante la sua carriera televisiva così da poter invitare nel suo salotto di “Verissimo” anche ospiti internazionali.

Aveva quindi anche un altro piano oltre a quello di sfondare nel mondo dello spettacolo o almeno si è preparata il terreno per altro nel caso in cui non avesse realizzato il suo sogno.

Silvia Toffanin è nativa di Bassano del Grappa e da piccola ha vissuto quasi sempre con i nonni visto che i genitori erano molto impegnati con il lavoro.

Con il loro affetto e la loro educazione ha imparato il rispetto per gli altri e la totale dedizione verso la carriera, che ha iniziato come modella, partecipando ad alcune sfilate non appena si è trasferita nel capoluogo lombardo.