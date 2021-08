Punture di vespa: come agire in modo rapido per evitare complicanze

Date un’occhiata anche voi a tutti i metodi migliori per intervenire in caso di puntura di vespa. Cosa fare e gli ingredienti necessari per alleviare il fastidio.

Con il caldo estivo arrivano anche insetti che possono causare non pochi problemi alla vostra salute. Tra di essi vi è sicuramente la vespa. Questo insetto, infatti, per difesa, può pungere e diventare molto pericoloso.

È bene sapere che in caso di puntura di vespa occorre agire rapidamente per evitare complicanze. Assicuratevi innanzitutto che la vespa, pungendovi, non abbia lasciato anche il pungiglione nella vostra cute.

In tal caso, dovrete rimuoverlo con accuratezza e delicatezza. Questo passaggio è fondamentale perché vi eviterà di venire a contatto con il veleno presente nel pungiglione. Dunque, munitevi di calma!

Se non sono presenti delle reazioni allergiche (in tal caso bisogna andare al pronto soccorso) potete ricorrere a dei semplici rimedi naturali che possono aiutarvi a limitare il dolore e il fastidio.

Rimedi naturali contro punture di vespa

Tra i rimedi naturali più utilizzati vi è sicuramente l’utilizzo del bicarbonato di sodio. Mescolando un singolo cucchiaino con un po’ di acqua, infatti, otterrete un composto omogeneo e facilmente spalmabile sulla puntura.

Una volta applicato il composto, potrete lasciarlo agire per qualche minuto e, poi, rimuoverlo con abbondante acqua fredda. Tutto ciò allevierà il vostro dolore.

Allo stesso modo anche il ghiaccio è un ottimo alleato contro le punture di vespa. Utilizzando dei cubetti di ghiaccio avvolti in un asciugamano sottile potrete andare a ridurre il dolore e il gonfiore causato dalla stessa puntura.

Un altro rimedio molto utile è sicuramente l’aceto che, una volta applicato sulla zona colpita, andrà a neutralizzare il veleno.

Da menzionare anche le erbe e la cipolla che è un vero e proprio rimedio naturale utilissimo contro le punture di vespe. In tal caso, affettate una cipolla e posizionatela sulla zona colpita in attesa che i fastidi scompaiano.

Allo stesso modo anche le patate sono molto utili contro le punture di vespa perché contengono l’amido che, tra le sue proprietà, aiuta a lenire il dolore e a diminuire l’irritazione e l’arrossamento della cute.