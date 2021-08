La conduttrice partenopea ha pubblicato uno scatto su Instagram ed è stata pioggia di critiche. Si trova in barca ed è impossibile non notare un particolare.

Barbara D’Urso dopo aver avuto per anni la rete Mediaset in pugno con le sue trasmissioni c he erano un vero successo, per la prossima stagione televisiva è stata ridimensionata da Piersilvio Berlusconi.

Addio all’infotainment e al trash, ora l’azienda del Biscione ha deciso di seguire un’altra linea e per questo Barbara non troverà più lo stesso spazio.

Negli ultimi anni tra ”Pomeriggio Cinque”, ”Domenica live”, ”Live non è la D’Urso” e il ”Grande Fratello’‘ non ha avuto un momento di stacco.

In questi giorni si sta godendo le vacanze e attraverso uno scatto su Instagram ha deciso di condividere i momenti che sta vivendo con i suoi followers.

La pioggia di critiche per il suo post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

In molti però non hanno apprezzato questa foto e Barbara D’Urso è stata oggetto di diverse critiche.

Non è la prima volta che accade, molto spesso i telespettatori delle sue trasmissioni così come gli utenti su Instagram hanno criticato il suo modo di apparire insinuando che ricorra troppo spesso a filtri o a luci che giocano in suo favore durante i suoi programmi.

Stavolta la conduttrice ha pubblicato un post dove è seduta su una barca sfoggiando il suo fisico, indossa un costume intero bianco e nella didascalia scrive: “Con il vento tra i capelli…”.

I più maligni, però, non si sono fatti sfuggire l’occasione per criticarla con commenti poco carini nei suoi confronti.

Un utente ha scritto: “Evvai di Photoshop”.

E poi ancora: “Con i filtri tra i capelli”, riprendendo la frase che ha scritto lo D’Urso, oppure “Smettila di trattenere il respiro, la pancia c’è”.

Sicuramente la bella Barbara non si curerà di queste critiche e continuerà a mostrarsi in tutto il suo splendore senza remore. Anche perché in pochi minuti ha anche ricevuto oltre 10 mila like.