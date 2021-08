“Mi prendono tutti per il c**o”, Le Donatella, Giulia è furiosa con Francesco Sole. I motivi – VIDEO

Le Donatella, Giulia Provvedi è furiosa con Francesco Sole. Il video pubblicato tramite Instagram ha destabilizzato i fan

Stando alle recenti testimonianze social, sembra essere ufficialmente sbocciata la passione tra Giulia Provvedi, la bionda del duo “Le Donatella”, e Francesco Sole. Entrambi vengono da precedenti relazioni che si sono concluse ormai diverso tempo fa. La cantante, fidanzata con il portiere Pierluigi Gollini, aveva interrotto la relazione a causa di incompatibilità caratteriali. Il conduttore, ex fidanzato della tronista Giulia Cavaglià, non sarebbe invece rimasto in buoni rapporti con la modella, con cui le scaramucce social non sono di certo mancate. Nonostante, tra Giulia e Francesco, tutto sembrava andare a gonfie vele, l’ultimo video postato dalla Provvedi ha lasciato i fan interdetti: cosa succede tra lei e il fidanzato?

Le Donatella, Giulia Provvedi è furiosa con Francesco Sole. I motivi – VIDEO

