“Posso farli pure io?” Fatima Trotta: pensieri peccaminosi in riva al mare. Bellezza e ironia – FOTO

Fatima Trotta. L’attrice e presentatrice televisiva sta guadagnando sempre più favori anche sul web. Sui social condivide uno scatto in cui è evidente tutta la sua simpatia

Classe 1986, Fatima Trotta è un’artista partenopea che ha saputo destreggiarsi abilmente nella sua carriera tra piccolo e grande schermo.

Ha esordito nella popolare trasmissione di Rai Uno “I raccomandati”, presentata da Carlo Conti. Si è poi distinta anche nella soap opera tutta italiana “Un posto al sole d’estate”, spin-off della longeva “serie madre” di Raitre “Un posto al sole”, ambientata nella sua amatissima Napoli.

Il suo debutto alla conduzione arriva con lo show comico “Made in Sud”, per poi tornare in tv come concorrente del programma “Tale e quale show”, sempre a fianco di Conti.

Fatima Trotta: talento poliedrico e una verve fuori misura

Il talento di Fatima Trotta non si è limitato solo al piccolo schermo. Ha prestato la sua professionalità anche al mondo cinematografico grazie alla sua partecipazione ai lungometraggi “10 regole per fare innamorare” (per la regia di Cristiano Bortone, con la star del web Guglielmo Scilla e il popolare attore napoletano Vincenzo Salemme), “Colpi di fortuna” di Neri Parenti e in “Matrimonio al Sud” con Massimo Boldi.

Anche sui social network la sua fama è in crescita. Su Instagram conta al momento oltre 223mila follower. A loro ha donato ultimamente uno scatto che racchiude fascino, sensualità e anche tanta tanta ironia.

Immortalata di schiena mentre si trova in una località balneare nel Salento, indossa un bikini dai toni rosa pastello. Appoggiata a una balaustra, i lunghi capelli biondi sono raccolti in una coda. Lo sguardo è perso all’orizzonte e la mano è portata alle labbra con aria riflessiva. “Sto facendo pensieri peccaminosi. Do not disturb!” – scrive in didascalia.

Dopo una serie di tre scatti zoomati che la ritraggono nella medesima posizione a creare suspense, ecco svelato il pensiero peccaminoso a cui si riferisce. Un’immagine del simpaticissimo Homer dei “I Simpsons”, con in mano una ciambella, svela il desiderio dell’attrice, diretto unicamente al cibo e al riposo, raccontato in chiave ironica. Veramente divertente. “Posso farli pure io?” – chiede un utente che coglie la battuta.

E proprio l’ironia e le risate saranno protagoniste del prossimo impegno televisivo di Fatima Trotta. La vedremo presto alla guida di “Honolulu 2021” che, in autunno, prenderà il posto di “Colorado” su Italia 1.