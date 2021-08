Nunzia De Girolamo, splendida e tutta bianca è uno spot per la bellezza: “Pazzi di lei” FOTO

Nunzia De Girolamo ha condiviso nelle proprie Instagram Stories dei video in cui appare di una bellezza disarmante con addosso una mise tutta bianca

La conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo ha condiviso nelle sue Instagram Stories alcuni video pazzeschi in cui è abbigliata tutta di bianco. La bella ex politica di Benevento è reduce dall’ultima sua avventura in TV con il programma “Ciao Maschio“, che ha riscosso un discreto successo e in cui tre ospiti maschili noti al grande pubblico del piccolo schermo vengono intervistati dalla presentatrice.

Quest’ultimi si scambiano opinioni con gli altri uomini presenti per poi essere giudicati dall’opinionista Drusilla Foer.

Nunzia De Girolamo, le foto vestita di bianco: un bellissimo spettacolo

