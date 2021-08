“Mi avete rotto il c….” Fedez sbotta, il cantante non ce la fa più – FOTO

Nelle sue Ig Stories Fedez si è espresso a favore di un tema di cui si sta dibattendo in questi giorni: scopriamone i dettagli

Il rapper Fedez è famoso per vari motivi: senza dubbio per la sua musica sempre coinvolgente e contemporanea che piace molto ai più giovani e non solo; è noto anche per aver sposato la influencer e fashion blogger più conosciuta d’Italia e nel mondo, Chiara Ferragni, con cui ha uno straordinario rapporto e due bellissimi figli piccoli, Leone e Vittoria.

Inoltre il suo pensiero non passa mai inosservato visto che si esprime sempre per quanto riguarda temi importanti dell’attualità. Questa volta ha davvero perso le staffe.

Fedez si scaglia contro i poteri forti

In questi ultimi mesi è stata organizzata una raccolta firme in favore dell’eutanasia legale e ne sono state già raccolte 500mila con un mese di anticipo per il referendum che garantirebbe una scelta giusta ed equa da parte dei malati terminali. Quest’ultimi infatti potrebbero così decidere di mettere fine alla loro esistenza con dignità e in anticipo, smettendo di soffrire.

Come accade spesso nel nostro Paese il Vaticano ha espresso la propria in merito, non tenendo conto che nonostante la propria presenza fisica in Italia, la nostra rimane una Nazione laica. Come si può leggere sulla foto postata sulle Ig stories di Fedez i porporati hanno affermato di provare: “Grave inquietudine per la raccolta firme, una pericolosa insinuazione che avvelena la cultura“.

Il rapper si è quindi esposto su questo tema pubblicando due immagini e scrivendo su una delle due: “Avete rotto il c****“.

Il cantante ha condiviso anche il pensiero del promotore della raccolta firme sull’ eutanasia legale Marco Cappato nonché politico dei Radicali, che ha dichiarato: “Dopo mesi di silenzio sul referendum eutanasia, nella speranza che non raccogliessimo le firme, oggi dal Vaticano si evoca (oltre alla solita “eugenetica”) lo spettro del “salutismo” e del “vitallismo”.

“Come se la scelta di un malato terminale fosse un capriccio del fitness o l’iscrizione a un corso di pilates. Considerazione per la libertà: zero“, ha concluso l’attivista.