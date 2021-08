“Oscuri perfino la bellezza del tramonto”. Anna Tatangelo: in arrivo per lei la prova più grande. É pronta – FOTO

Anna Tatangelo. La cantante lascerà temporaneamente il mondo della musica per andare a esplorare quello televisivo che aveva già assaporato in precedenza. Cosa bolle in pentola

Mediaset punta molto su Anna Tatangelo per dare nuovo vigore alla programmazione della domenica pomeriggio. La nota cantante è stata scelta per andare in onda sulla rete ammiraglia (Canale 5) per proporre la riedizione di un format che tanto piacque agli italiani negli anni ’90.

Stiamo parlando di “Scene da un matrimonio”, condotto storicamente da Davide Mengacci, che ora verrà ripresentato in una versione più fresca, mantenendo però gli stessi capi saldi. Anna Tatanegelo sarà l’invitata speciale a cerimonie dove l’amore sarà il vero protagonista; seguirà le coppie passo passo dalla progettazione del loro giorno più bello fino al momento del faticico sì.

Anna Tatangelo: nuova carriera e nuovo amore per lei

Non è la prima volta che Anna Tatangelo va “in prestito” al mondo televisivo, lasciando temporaneamente ciò che a lei è più congeniale: la musica. É stata giurata a “X Factor” e a “All Together Now”, concorrente a “Celebrity MasterChef Italia” (classificandosi al 1° posto) e a “Ballando con le stelle”. Tuttavia, con il futuro impegno a Mediaset sarà per la prima volta al timone di un programma di grossa portata.

L’artista originaria di Sora andrà in sostituzione di una signora del piccolo schermo, Barbara D’Urso. A chi le ha volute contrapporre e mettere in competizione, ha risposto così: “Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché ‘Scene da un Matrimonio’ non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione”.

Sul fronte musicale, Anna Tatangelo ha fatto ballare una nazione intera con “Sangria”, l’ultimo singolo estratto da “Anna zero”, il suo ottavo album in studio. I fan la adorano; seguita su Instagram da oltre 1,8 milioni di follower, è costantemente osannata per la sua avvenenza mediterranea. “Talmente bella che oscuri perfino la bellezza del tramonto” – le scrive qualcuno tra i commenti.

Momento raggiante anche sul fronte privato. Archiviata definitivamente la storia d’amore con il collega Gigi D’Alessio (presto di nuovo papà grazie alla compagna Denise D’Esposito), la Tatangelo ha trovato serenità tra le braccia del cantante e attore napoletano Livio Cori.