Federica Nargi osa, scollatura profondissima e sotto l’abito niente – FOTO

Federica Nargi saluta Santorini: su Instagram è un portento di bellezza e sensualità. Per lei solo applausi

Ultimi momenti di vacanza e di relax per Federica Nargi. L’ex velina sta per tornare a casa e mettersi alla prova in una nuova e importante avventura. Sarà, infatti, tra i protagonisti di “Tale e quale show” che partirà il 17 settembre su Rai 1 sotto la guida di Carlo Conti.

Abbronzata e in super forma regala momenti di estasi ai suoi fan. Un mix di foto da sogno.

Federica Nargi, abito da sogno: volano i pensieri

Fine della vacanza di coppia per Federica Nargi ed Alessandro Matri. I due hanno fatto una piccola fuga amorosa in Grecia, e precisamente a Santorini, lasciando le loro due piccole, Sofia e Beatrice, a casa con i nonni.

Momenti di relax, spensieratezza e passione per la coppia che sta insieme da oltre 10 anni e non conosce momenti di cedimento. I due si sono voluti ritagliare dei giorni romantici in una delle isole più rinomate della Grecia e ora che la vacanza è giunta al termine, l’ex velina ci mostra qualche momento della loro fuga d’amore.

Lei è un portento di bellezza e sensualità, da sola e tra le braccia del suo lui. La prima di una lunga sequenza di foto è da sballo. Federica indossa un abito e si affaccia ad uno dei balconi dell’isola. Davanti a lei la meraviglia delle costruzioni bianche e blu, iconiche di Santorini e del Paese.

Ma per tutti i suoi fa gli occhi sono puntati su di lei e sul suo abito. Scollatura profonda che arriva fino allo stomaco e sotto l’abito nulla. La compagna dell’ex calciatore lascia intravedere una delle sue parti più belle ed è subito sogni proibiti da parte dei follower.

In questa vacanza da piccioncini, la Nargi ha voluto un po’ osare, sentirsi un po’ più bella, più donna e compagna oltre che splendida mamma che per alcuni giorni ha staccato la spina.

Ma lo spettacolo non finisce qui. Oltre a questo, tanti altri scatti: bikini pazzesco in barca, stacco di coscia impareggiabile mentre il vestito si alza, abitino trasparente al tramonto e negli occhi la serenità e la spensieratezza di stare tra le braccia del suo uomo. Matri mette le cose in chiaro: Federica è solo sua.