La coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, hanno annunciato una lieta notizia dolcissima, felicitazioni

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un bambino, è ufficiale. Lei è al quarto mese di gravidanza, congratulazione. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip nel 2019, il loro amore è cresciuto a poco a poco. Si sono innamorati come due bambini facendo sognare tutti. Il loro amore ha incontrato qualche ostacolo per via della pandemia scoppiata alla loro uscita dal reality, ma alla fine si sono trovati e mai più lasciati.

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci, la posa davanti allo specchio, la gonna è cortissima: infarto assicurato – FOTO

Clizia e Paola, la storia di un grande amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Bonita”. Maria Pedraza: foto di schiena e un lato B che fa sognare. La spagnola che ha conquistato il web – FOTO

Quando si dice che due persone sono fatte per stare insieme e sono destinate ad incontrarsi, è il caso di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono incontrati durante un reality e hanno deciso di proseguire la loro relazione anche fuori. Nonostante l’iniziale distanza dovuta sia a città diverse che alla pandemia, i due hanno trovato un punto d’incontro e ad oggi vivono felicemente insieme. La loro storia va a gonfie vele da due anni e da poco è arrivato l’annuncio su instagram dell’arrivo di un bebè ad allietare le loro giornate.

La Incorvaia ha già una figlia Nina, avuta dal matrimonio con il cantante Francesco Sarcina. Una storia d’amore finita molto male, a causa del tradimento di lei con il migliore amico di lui Riccardo Scamarcio. Oggi però questa storia la bella influencer se l’è lasciata alle spalle. Ha iniziato una nuova vita insieme al suo Paolo che ha 11 anni in meno di lei. Qualche mese fa la bella influencer ha compiuto 40 anni mentre lui ne ha 29. Questo però non è affatto un problema per la coppia. Sin da subito i due hanno cominciato a parlare di matrimonio e figli con l’appoggio della madre di lui, l’attrice Eleonora Giorgi.

Lui le ha anche regalato un anello come promessa del suo impegno. Oggi finalmente i loro desideri si sono conclamati con l’arrivo di un bambino. Ancora non sanno se sarà maschio o femmina ma sono colmi d’amore e gioia. A questo punto le nozze arriveranno dopo la nascita del bambino e sarà ancora più bello. La Incorvaia si è sfogata nel post su instagram dove annuncia la gravidanza, accusando i medici di non averle dato speranze per avere un altro bambino perché aveva 40 anni, ecco le sue parole:”Non è stato facile mantenere solo per proteggere il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande..avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che se l’uomo dei miei sogni.

Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai d sognare e non si faccia dire da nessun medico maschilista che è grane, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”.