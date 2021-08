Forza Italia, Berlusconi cerca un erede? Sarebbe già arrivato il primo “no”

Silvio Berlusconi avrebbe deciso di lasciare la guida di Forza Italia e per tale ragione avrebbe contattato Giovanni Malagò: la risposta del Presidente Coni.

Il Centrodestra italiano sta vivendo un periodo di assestamento. Si è parlato di una federazione, ma ad oggi resterebbe un progetto vivo solo sul piano delle ipotesi. Nel frattempo, Silvio Berlusconi pare avrebbe deciso di lasciare la guida di Forza Italia, ma a chi? Secondo un’indiscrezione il Cavaliere avrebbe incontrato a Villa Certosa il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Forza Italia, Giovanni Malagò erede di Berlusconi? Il Presidente del Coni rifiuta

Dopo le Olimpiadi di Tokyo, Silvio Berlusconi avrebbe incontrato Giovanni Malagò nella sua residenza di Villa Certosa.

Il Presidente del Coni si trovava in vacanza a Sabaudia quando avrebbe ricevuto la chiamata del Cavaliere. A riportare l’indiscrezione il quotidiano La Repubblica.

Giovanni Malagò avrebbe, quindi, raggiunto Berlusconi nella sua residenza estiva in provincia di Olbia. L’incontro in via ufficiale è stato giustificato come un incontro tra vecchi amici. Eppure La Repubblica, afferma che tra i due sarebbe intercorso un colloquio sulle sorti di Forza Italia. La strategia, sarebbe stata quella di affidare il partito ad un volto in grado di riportarlo ai vecchi fasti. Si tratta di indiscrezioni, lo si ribadisce. Il colloquio tra i due si è svolto in maniera totalmente privata. Ma sempre Repubblica parla anche del rifiuto opposto da Malagò, il quale si sarebbe detto non interessato alla proposta.

Ma il Presidente del Coni non sarebbe stato l’unico ospite di Villa Certosa. Nella lussuosa residenza sarda del Cavaliere ci sarebbe stato anche Pier Ferdinando Casini. Il senatore di centro, storicamente legato a Berlusconi, potrebbe essere stato ricevuto per il medesimo motivo. Pare, inoltre, che il leader di Forza Italia, nelle more di trovare un degno successore, pensi ancor più in grande. Obbiettivo Quirinale.

In queste ore, però, di certo i pensieri del Cavaliere sono altri. Al momento si troverebbe ricoverato presso il San Raffaele di Milano per alcuni controlli.

Risultato positivo al Covid lo scorso anno, seppur guarito si sottoporrebbe a degli esami di routine per verificare possibili strascichi del virus.