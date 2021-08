Silvia Toffanin: ansia tremenda prima d’intervistare un noto personaggio. Svelato finalmente il motivo

Silvia Toffanin. La conduttrice di “Verissimo” è stata felice ma, allo stesso tempo, molto in ansia prima d’intervistare un noto personaggio. Svelata la sua identità

La presentatrice Silvia Toffanin è alla guida del talk show “Verissimo” fin dalla sua undicesima edizione, andata in onda su Canale 5 nel lontano 2006. Si appresta a prendere nuovamente le redini del programma nella sua 26esima stagione che partirà con un doppio appuntamento tra poche settimane.

Il 12 e il 13 settembre 2021 ripartiranno le storie inedite e le interviste con un impegno fisso in agenda che coprirà anche la domenica pomeriggio, non più solo il sabato come avvenuto precedentemente. “Verissimo” andrà in onda in sostituzione del programma “Domenica Live” di Barbara D’Urso e verrà anticipato dal reboot della storica trasmissione di Mediaset “Scene da un matrimonio”, stavolta affidata ad Anna Tatangelo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Silvio Berlusconi, ore di apprensione. Il Premier è stato ricoverato

Silvia Toffanin: il personaggio che l’ha messa in ansia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

Silvia Toffanin ha ereditato il talk show “Verissimo” da due signore della televisione italiana che lo hanno condotto prima di lei: Cristina Parodi e Paola Perego. Stagione dopo stagione, è diventata il volto simbolo della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Il pubblico l’ha premiata con ottimi risultati in termini di share, al punto da essere sempre riconfermata.

Dal suo salotto televisivo è passato fior fiore di personaggi noti: talentuosi attori, celebri cantanti, influencer, sportivi e addirittura esponenti del mondo della politica e della cultura. Silvia Toffanin ha sempre tenuto le redini con professionalità e compostezza, non avendo mai un minimo di insicurezza.

Tuttavia, è emerso che, in un’unica occasione, c’è stato qualcuno che le ha generato una sensazione di ansia all’idea di doverlo intervistare. La notizia fa sorridere perché si tratta di un personaggio che notoriamente trasmette familiarità e simpatia.

LEGGI ANCHE -> “Tale e quale show”, la super novità per la giuria: l’annuncio di Carlo Conti

Si tratta di Gianni Morandi. Perché la Toffanin è stata tanto turbata al pensiero di trovarselo davanti? Ha a che fare con la sua storia personale.

Il cantante di Monghidoro è considerato da sempre un vero e proprio mito dai suoi genitori, al punto che la compagna del manager Pier Silvio Berlusconi è cresciuta ascoltando i suoi brani. Insomma, era una fan scatenata. Difficile per lei trovarsi di fronte a una persona tanto importante per la sua formazione.