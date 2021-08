“Tale e quale show”, la super novità per la giuria: l’annuncio di Carlo Conti

Manca sempre meno all’inizio di “Tale e quale show” ma le novità non sono ancora finite. La giuria subirà un altro cambiamento

I super fan di “Tale e quale show” hanno iniziato già il conto alla rovescia. Aspettano con trepidazione l’inizio della nuova edizione. La data è stabilita già da un po’. Si parte il 17 settembre su Rai 1, come sempre, sotto la guida di Carlo Conti.

Per questa stagione il talent di Rai 1 si preannuncio ricco di novità. Diversi i cambiamenti messi in atto, alcuni dei quali già conosciuti, e con un parterre di concorrenti di tutto rispetto. Ci saranno grandi nomi come Biagio Izzo, Alba Parietti, Federica Nargi, Pierpaolo Pretelli, solo per dirne alcuni.

Le novità riguardano soprattutto la giuria. Cambio di componenti mantenedo la veterana Loretta Goggi che sarà affiancata da due uomini. Oltre a questo, Carlo Conti ha annunciato un’altra novità. I componenti della giuria di “Tale e quale show” non saranno tre ma bensì quattro.

NON PERDERTI ANCHE –> “Un Posto al Sole” anticipazioni 27 agosto: Silvia torna da Giancarlo?

“Tale e quale show”, arriva il quarto giurato: le ipotesi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tale e Quale Show (@taleequaleshowufficiale)

NON PERDERTI ANCHE –> “The Vampire Diaries”, vi ricordate Enzo? Ha 38 anni, com’è diventato FOTO

Non solo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio nella giuria di “Tale e quale show”. Ad annunciarlo il padrone di casa, Carlo Conti che ha parlato di un quarto giurato.

Come riporta TvBlog, Conti nella presentazione del cast della trasmissione ha annunciato la presenza di un quarto giurato che affiancherà i tre titolari. Sarà una figura particolare, si legge sul sito, “una celebrità, anche piuttosto irraggiungibile interpretata da un imitatore“.

Di chi si tratta? Questo Carlo Conti non lo ha detto ma le ipotesi cadono su due nomi: Ubaldo Pantani che ha ricoperto un ruolo simile in “Affari tuoi viva gli sposi”, condotto sempre da Carlo Conti o Francesca Manzini che è stata nel 2020 concorrente del talent di Rai 1.

Grande curiosità dunque per questo elemento aggiuntivo sullo show Rai che sarà protagonista del venerdì sera fino a novembre, momento in cui passerà poi il testimone ad un altro attesissimo appuntamento: “The voice senior” condotto per il secondo anno da Antonella Clerici.